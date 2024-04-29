台旅會北京辦事處4月29日在廣州市東方賓館辦理14周年處慶活動，邀請廣東地區赴臺遊組團社與會，介紹環島鐵道旅遊。（台旅會北京辦事處提供／記者藍孝威北京傳真）

台旅會北京辦事處為慶祝成立14周年，與王府井希爾頓酒店合作，於4月27日起至6月初，在王府井希爾頓酒店舉辦主題為「當老北京美食遇上臺灣美食」活動。民眾可品嚐到滷肉飯、刈包等台灣美食。（台旅會北京辦事處提供／記者藍孝威北京傳真）

台旅會北京辦事處為慶祝成立14周年，與王府井希爾頓酒店合作，於4月27日起至6月初，在王府井希爾頓酒店舉辦主題為「當老北京美食遇上臺灣美食」活動，以主題自助餐的形式展現臺灣美食。另於4月29日在廣州市東方賓館舉辦14周年處慶活動，邀請臺灣雄獅旅遊集團及易遊網旅行社，向大陸華南地區組團社宣傳臺灣鐵道旅遊，另外也針對金、馬、澎資源做推介，以臺灣美食、離島及鐵道旅遊等多元主題積極宣傳台灣旅遊魅力，為陸客赴臺旅遊開放提前準備。

透過處慶的系列活動，台旅會北京辦事處主任李嘉斌表達台旅會歡迎大陸朋友到臺灣旅遊的信念始終不變，並轉達台旅會周永暉會長對大陸朋友的歡迎及問候之意，近日臺灣花蓮雖然有地震發生，但在相關單位的搶修之下，基本上都已恢復正常運作，除花蓮部分鎮區受影響以外，其他各地也都一切如舊。

李嘉斌表示，台旅會北京辦事處自2010年5月4日成立迄今已14年，期間又經歷新冠疫情兩岸中斷旅遊，更體會到一步一腳印、且走且珍惜的意涵。這14年來台旅會一直努力把最美的臺灣介紹給大陸朋友，讓更多大陸朋友看見臺灣。兩岸旅遊雖有風風雨雨，大陸朋友也已多年未到台灣旅遊，很多大陸朋友都迫不急待想到臺灣旅遊，品嚐美食及體驗美麗人文風情；這幾年臺灣也陸續完善旅遊環境整備，提升接待品質服務，臺灣的觀光產業已經做好了接待準備。

4月27日在北京王府井希爾頓舉辦的臺灣美食宣傳活動，由大陸與臺灣知名廚師合作，共同展示一系列道地的臺灣小吃及經典美食，讓北京的朋友們共同體驗這份獨特的味覺盛宴。此次活動體現了廚師們的精巧用心，讓食客品嘗到最地道、最原汁原味的台灣庶民美食。

包括傳統美味紅燒牛肉麵、大腸包小腸、刈包(虎咬豬)等多樣臺灣特色美食，都可以在這次為期1個多月的美食活動中品嘗到。更難得的是，來品嘗的朋友們有機會近距離觀察廚師精湛的烹飪技巧，瞭解食材的來歷以及調理背後的文化故事，透過「臺灣味」及「北京味兒」美食碰撞產生的火花，加深對兩岸美食的理解。

除此之外，餐廳內也有許多台灣知名景點的照片，讓大陸民眾零距離感受寶島氣息。台旅會北京辦事處表示，通過這樣的具有煙火氣的活動，讓大陸朋友感受瞭解臺灣美食，有機會更盼望大陸遊客實際去臺灣品嘗地道美食，感受寶島台灣的無限魅力。

4月29日在廣州市東方賓館辦理的14周年處慶活動，邀請了華南廣東地區赴臺遊組團社、中華航空及長榮航空等臺籍航空公司駐陸首席代表共襄盛舉，此次並以臺灣鐵道為主題，將搭乘環島鐵路沿途的山海、風景、人文，邀請臺灣雄獅旅遊集團欣傳媒單葑總經理介紹移動廚房「鳴日號」及全台唯一復古列車「藍皮解憂號」鐵道旅遊產品，另由易遊網旅行社賴建揮總監介紹最新結合迪士尼IP的「環島之星」旅遊產品，向大陸組團社推廣臺灣最悠閒安全的鐵道旅遊，期待未來陸客赴臺旅遊開放後，可以包裝不同主題的旅遊行程產品。

台旅會北京辦事處表示，過去處慶活動皆在北京辦理，考量華南及粵港澳大灣區是大陸出境旅遊占比高的地區，加上兩岸往返交通便利，組團社家數多，因此今年特別選擇在廣州市辦理處慶，更主要是看好廣東省的送客實力。

李嘉斌表示，台旅會期待今年大陸旅客赴臺旅遊的政策大門能夠開放，將會以各種不同的臺灣旅遊主題，持續向大陸朋友介紹及推廣，增進赴臺旅遊的興趣及意願，希望早日實現兩岸雙向旅遊交流。