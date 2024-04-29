世界首款“車規級全固態電池”即將上市

隨著電動汽車的快速發展，電動車最關鍵技術之一的動力電池成為業者競爭的聖杯，目前中國做為車用動力電池最大生產國，其動向也格外受到矚目。近日在重慶舉行的16屆國際電池技術交流展覽會上，中國太藍新能源展出了世界最高能量密度的車規級全固態鋰電池，其能量密度是目前通用磷酸鐵鋰電池的4~5倍。

據《快科技》報導，本月初，太藍新能源宣佈推出了全球首個單體容量為120Ah的全固態鋰金屬電池，其實際能量密度高達720Wh/kg，刷新了體型化鋰電池的最大單體容量和最高能量密度記錄。

報導說，目前磷酸鐵鋰電池的能量密度一般在100-160Wh/kg左右，三元鋰電池的能量密度通常在150至250Wh/kg之間。這意味著在相同的重量下，這款全固態鋰電池的電量比目前主流電池高出4倍以上。

這是太藍新能源首次公開展示該公司研發的全固態鋰金屬電池，在展場上吸引了眾多行業專家、媒體記者以及客商的關注，成為會場上的焦點。

太藍新能源進一步透露，該公司已實現噸級規模的高電導率氧化物固態電解質和高穩定性氧化物固態電解質材料的批量生產。

報導說，目前太藍新能源已經投入使用及即將啟用的總產能達到5.2GWh，這包括位於重慶兩江新區的2座固態電池工廠以及位於安徽淮南的動力電池產業園。