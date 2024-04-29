永慶房產集團龍年第一季開紅盤！旗下加盟品牌—永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－3月全台業績突破44億、較去年同期成長6成，其中90間加盟店已經達成「單月業績破千萬」里程碑，更有12店單月業績突破2千萬大關。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成開心表示，今年3月績效表現超乎預期的好，已經打破永慶加盟品牌成立22年以來最高單月業績紀錄！「深度聯賣」是頭號功臣，共計貢獻18億元業績，是去年同期2倍，全台成交件數突破6,600件也創歷史新高。這樣的好成績，顯見孫慶餘董事長的遠見，早早就堅持建構加盟四品牌聯賣的文化與系統，也驗證了消費者對於永慶誠實服務的肯定。

永慶加盟四品牌3月績效破紀錄，再次凸顯「最強創業平台」的地位，無論來自哪個區域、哪個房仲品牌，只要肯努力，都能在此創造事業高峰。在90間千萬業績加盟店中，有30位店東長或經營團隊曾經任職過信義房屋，而擁有住商不動產背景的或自營品牌的則各有5店。

自信義房屋轉進永慶加盟體系的林碩茂(圖左)、陳明勇(圖中)、翁皓堅(圖右)店東，旗下皆有4間加盟店今年第一季業績就破1千萬元。（永慶房產集團提供）

最強創業平台 實至名歸

進入永慶加盟體系近20年的陳明勇店東，3月份有4間店業績突破1千萬元（永慶不動產林口A7重劃、林口吉祥公園和林口站前加盟店，永義房屋A7重劃未來加盟店）。他表示，不只周佳緯及黃俊碩兩位前信義房屋店長表現優異，團隊中來自信義房屋的夥伴，轉職後平均薪資成長超過2倍，顯示優秀人才在永慶加盟舞台獲得更大成就。

來自桃園的林碩茂店東，旗下4間加盟店3月業績一樣突破1千萬元（永慶不動產中路文中龍安、中正藝文總圖和南崁特力光明加盟店，有巢氏房屋南平藝文捷運加盟店）。他表示，永慶集團的品牌力、深度聯賣、系統和工具、願意與加盟店一起打拼的加盟總部是他加盟主因，而他從信義房屋到永慶加盟體系短短5年，就以一年開一店速度，為自己和團隊再創事業高峰。

翁皓堅店東團隊旗下4間加盟店業績也突破1千萬元（永慶不動產竹北縣三展義、竹北高鐵展毅、竹北遠百展億和新竹關新展翼加盟店）。歷練過信義房屋的翁皓堅坦言，在永慶加盟體系開店不愁沒業績，因為聯賣平台上有15萬件物件，讓經紀人可以專心服務客戶、省下開發時間，聯賣累積貢獻超過7成業績。

開幕不到90天，李易錚店長(圖左)、陳勁儫店東(圖右)就率店跨過1千萬業績大關。（永慶房產集團提供）

科技工具神助攻 開幕60天業績破千萬

自信義房屋到永慶不動產加盟創業的魏嘉榮店東，在台中也率領3間加盟店突破1千萬業績（永慶不動產台中安和福科、水湳中清愛買和西屯安和創意加盟店）。旗下的李易錚店長指出，旗下水湳中清愛買加盟店開幕僅60天時間，就成功達成單月千萬業績的紀錄，歸功於永慶集團科技工具讓經紀人事半功倍，加上集團誠實品牌力的加持。

無獨有偶，位於高雄的永慶不動產高美館明誠加盟店，在陳勁儫店東帶領下，也創下開幕3個月店業績突破1千萬的好成績。陳勁儫表示，自己從信義房屋轉到永慶加盟體系，見識到永慶集團的科技力，不僅資料庫和科技工具操作簡單，資訊更即時透明，服務效率大幅提升，讓他有效率安排工作、協助夥伴達成績效目標，是實至名歸的最強創業平台。

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