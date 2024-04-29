人工智慧（AI）越來越常登上頭條新聞，而AI代替真人演出，正是去年美國演員工會發起罷工的導火線之一。因電影《魔鬼終結者》和《阿凡達》等聞名的大導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）在受訪時表示，先進AI系統有一天可能成為電影導演，但「無法取代（《魔鬼終結者》主角）阿諾史瓦辛格」，因為人類演員會根據經驗展現獨創演技。

柯麥隆執導劃時代電影大作《鐵達尼號》（Titanic）、《阿凡達》（Avatar）及《魔鬼終結者》（The Terminator）系列，屢次挑戰現有科技及人體極限，為電影史創造無數銀幕奇觀。他對AI革命的看法受到關注，特別是「通用人工智慧」（AGI）的崛起，也就是創造具備人類認知能力的AI。

在英國《金融時報》27日刊出的專訪中，柯麥隆反問道：「如果有具備自我和意識的AGI，誰能夠說這不是藝術家呢」，「我們從有意識以來就從事藝術，那麼AGI到達那一刻時有何不能，例如寫劇本、導演電影，做任何事情呢？」

今年2月，生成型AI「ChatGPT」的開發公司OpenAI推出了「Sora」，只需輸入幾行文字，即可產生高度逼真的影片片段。柯麥隆對此表示：「雖然每個人都很興奮，只要彈彈手指，就可獲得很酷的影像，但你不能夠用它來拍電影。它具有潛力，但還未達到那種水準。」

盡管如此，AI技術可省掉拍片過程中的一些瑣碎工作，讓導演以更短時間拍攝更多的畫面。柯麥隆籌備《阿凡達》續集《阿凡達：水之路》，便花了近13年，直到2022年12月才終於上映。

柯麥隆預測說，AI不能夠取代演員。他說：「雖然機器可提供貌似真實的表演，但人類演員具有個人特色及人生經驗，會湧現出獨特的創作瞬間，這是機器所辦不到的」，「生成式AI可以提供影像，但不能賦予情感。」