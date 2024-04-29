即將在台中登場的2024年全國大學運動會今（29日）爆出選手疑似食物中毒事件，10名參賽選手昨（28日）在雙十路1家商旅用餐後，陸繼出現腹痛、腹瀉，截至晚間9點尚有2人於急診留觀中；台中市食安處29日下午接獲醫院通報，立即啟動查，並要求業者停止供餐2日，檢體報告最快2周後出爐，如經調查確為食物中毒，將依《食安法》裁處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

台中市食安處表示，今(29)日下午接獲醫院通報，全大運參賽選手入住台中中區雙十路1間商旅，於昨(28)日上午食用該飯店供應的早餐後，截至今晚21時止，共有10人身體不適、9人就醫，食安處獲報後，立即進行個案、供膳場所調查及檢體採檢工作，最快預計兩周後會有初步結果；而現場稽查發現部分食材標示脫落及冰箱溫度記錄未落實等小缺失，已輔導於現場完成改善。

食安處指出，為防止案情擴大，已依《食安法》第41條規定，要求飯店廚房暫停供應餐食2日，立即進行作業區的清潔消毒工作，食安處也將密切追蹤進度；此外，經了解，該案10人有症狀，只有9人就醫，截至29日晚間9點仍有2人住院留觀中，市府強調，將持續關心選手身體狀況及協助就醫，如有就醫需求，衛生局將請醫院提供妥善醫療照護。

食安處補充，全案如經綜合研判認屬食品中毒，可依違反《食安法》第15條及同法第44、49條，移送司法偵辦，或處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

主辦單位台灣體大今天深夜表示，文化大學1名選手、政治大學9名選手疑食用投宿飯店早餐不適就醫，經查，該名文大選手在早餐用餐前即發病，已排除該宗食物中毒之列，政大9人就醫，其中2人送澄清醫院平等分院，7人送中國醫大附醫治療，目前尚有2人仍在醫院急診室治療，另7人已返飯店休息。