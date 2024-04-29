國造潛艦相關問題備受外界關注，對此，曾任海虎號潛艦艦長的退役海軍二級上將、前參謀總長李喜明，提出國造潛艦的隱憂，認為國造潛艦因屬傳統動力，必須定時上浮充電，導致它很可能被無人機全面壓制，因此李建議，國軍最好別把潛艇拿來當作作戰、戰術，而是要用做戰略用途。對此，退役少將栗正傑29日就表示，「他講潛艦那段很實在，他強調就是買戰斧、魚叉、標槍，不然就是小型的砲艇，他是潛艦艦長出身的，所以他很清楚潛艦的弱點在哪，他說話就很有權威性」，引發討論。

栗正傑29日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得李喜明講的不錯，他講潛艦那段很實在，他一直都是反對，他強調就是要不然買戰斧、魚叉、標槍，不然就是小型的砲艇，他是潛艦艦長出身的，所以他很清楚潛艦的弱點在哪，他說話就很有權威性」。

栗正傑最後也提到，「2800億其實可以買很多實用的東西，他還反對一個，潛艦是戰略用，就是直接威脅中國大陸的上海、天津港口，潛艦用途是在這邊，我們不敢用到這方面，只能用到戰術，但戰術就不用用到潛艦」。