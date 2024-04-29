台灣男子羽球選手王齊麟和國中同學李洋組成男子雙打，在2020年夏季奧運拿下史上首面羽球金牌，「麟洋配」成國民偶像，近日王齊麟在大陸成都參戰湯優盃，卻突然無預警曬出緊摟女生的背影照，女方身分曝光是樂天女孩陳詩媛，有網友提醒就算交往也要練球，王齊麟8字回應了。

王齊麟和李洋在2020年東京夏季奧運拿下羽球男雙冠軍，讓無數國民感到自豪，上個月宣布兩人取得巴黎奧運參賽資格，巴黎奧運將於7月26展開，8月11日結束。根據《ETtoday星光雲》報導，王齊麟被直擊南下訓練時，身邊有一女伴，兩人還甜蜜同遊夜市，而女伴身分就是樂天女孩的啦啦隊員陳詩媛。

對此，王齊麟透過女方經紀人證實：「和十元已經認識一段時間了，兩人後來因為吃飯遇到，才有更多聯絡、更了解彼此，很認真看待這段發展中的關係，為彼此的事業加油。」

這段戀情許多人都祝福，但也有人留言：「沒有要臭，但交往也要記得練球，每次都倒在8強，看得很痛苦」，鞭策王齊麟記得專注工作，對此王齊麟本人高EQ親回：「好的～我會認真練球」。

王齊麟回應會認真練球。（圖／Threads）

除此之外小倆口的身高差也成為討論話題，王齊麟大方在Threads上更正數據：「其實只有（差）35公分」，甜蜜放閃讓網友們直呼：「祝你們幸福」、「恭喜啊」、「OK知道了」、「報導照片很帥就夠了」、「身高不是距離~」。