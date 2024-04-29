美式賣場好市多販售各種生鮮食材，滿足許多民眾的生活需求。一位媽媽近日在好市多買了燻鮭魚乳酪抹醬，回家開封後抹上吐司再使用氣炸鍋烘烤，沒想到老公、兒子、女兒都相當捧場，「我自己都還沒吃到，吐司已經消失三分之一」，貼文曝光後引發熱議，不少人都大讚這款抹醬相當好吃。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多賣場觀望許久後，近日終於購入燻鮭魚乳酪抹醬、一條吐司回家，當天馬上開封試吃，拿了一片吐司塗上抹醬、再用氣炸鍋200度烘烤5分鐘，「我才咬一口就被兒子搶走吃光，然後陸陸續續兒子、女兒、老公…我自己都還沒吃到，吐司已經消失三分之一…」。

原PO提到，由於抹醬的銷售期限只有4天，她一開始覺得效期短、吃不完而不敢入手，如今才發現是自己想太多，抹醬真的很夠味、很好吃，很快就能消滅完畢。

對此，許多網友紛紛回應，「1盒乳酪抹醬＋1條堅果吐司，抹好冰冷凍，要吃再拿出來150℃烤10分鐘，這樣保存就不用被日期追了」、「1罐特價買回家，當天用免洗盒分裝約10盒，吃完再買，我是覺得還能吃，小孩倒是超愛」、「櫛瓜切厚片，氣炸鍋180度6分鐘，兩面先烤軟，抹上抹醬再烤180度2分鐘，好吃」、「這個真的超推超好吃的，我從10年前它不見的時候就傷心好久，它這次出來我的真的感動到死」。