AI晶片需求強勁，台積電（2330）積極擴充CoWoS先進封裝產能，中科先進封測五廠目前正在擴建中，加上中科二期都計變更案已公告發布實施，預計年底前可交地給台積電擴建2奈米以下先進製程新廠！科技建廠預期將帶來龐大的混凝土需求，國產（2504）台中廠掌握了科技建廠與房建商機，榮登集團年度「同期收款王」，在太平廠加入營運後，整個大台中佈局更加完善，可發揮區域聯防競爭力優勢，挹注未來業績成長！

因應市場對半導體先進封裝產能的強勁需求，台積電除了在竹科寶山、高雄楠梓新建二奈米晶圓廠之外，竹南先進封測六廠、中科先進封測五廠都在擴建先進封裝產能；其中，中科先進封測五廠擴建工程正在如火如荼進行中，主體結構由國產台中廠供應，大量採用國產建材6,000磅品牌高端混凝土，總需求約11.5萬立方米，目前已可見鋼構雛形 。

國產台中廠長謝及人表示，國產台中廠從中科草創時期就開始供應，過去協助中科台積電、友達光電（2409）、巨大（9921）等五成以上的科技建廠，擁有混凝土大量澆築的高供應能力、科技行控與顧問服務等優勢，這次榮登集團年度的「同期收款王」，主要是受惠於科技擴建廠與房建商機，業務同仁對於客戶的收放款掌握度拿捏得宜，加上各級長官協助追蹤款項及協調追加合約數量，團隊同心協力讓業績達標。

廠辦來說，國產台中廠目前除了供應中科台積電封測廠，還有惠特科技位於台中工業區的營運總部大樓新建工程，混凝土需求約4萬立方米；以及位於中清路三段的汎德台中分公司，佔地面積達1,600坪，將興建地下2層、地上7層，總樓地板面積約7,500坪的建築，混凝土需求約2萬立方米，預計2026年開幕，將成為全台最大的BMW旗艦展示據點。

攸關台積電擴廠的中科二期都市計畫變更案，面積廣達89公頃，日前台中市政府已正式公告發佈實施，即日起可進行實質開發。根據規劃，台積電中科二期廠預計要蓋四座12吋晶圓廠，製程預計是在2奈米以下，預計2027年完工。

謝及人表示，台積電中科二期擴廠預估將有30萬立方米的混凝土需求，是未來積極爭取的目標，相信在太平廠加入營運後，可發揮區域聯防競爭力優勢，不僅可合力供應台積電等高科技廠辦，也能將戰線延伸到太平、大里、東區，讓營運版圖涵蓋大台中的精華發展區域。

在科技擴建廠帶動下，台中房市持續熱絡發展，目前以北屯區及西屯區為房市熱區，國產台中廠過去供應了「達麗居山」、「達麗創世紀」、「國泰MOST＋」、「亞昕一沐」、「北屯綠生活」等指標建案，目前興建中的則有「順天King's Road」、「寶輝THE SPRINGS」等頂級豪宅建案，西屯區則有「市政愛悅」、「山哼歌」、「豐蒔」等建案實績。

台中是國際級建築競技場，國產台中廠也供應「忠泰老佛爺」、「勤美之森」、「國泰層峰」、「碧根迎白」等時尚豪宅建案；其中「碧根迎白」位於國美特區豪宅聚落，由日本建築團隊「玫格外觀設計」、「日商高野景觀設計」聯手打造，主體結構最高採用國產建材實業8,000磅高強度混凝土，總需求1.5萬立方米，將新白派建築，融入東方時尚美學，以大量留白為主題，創造現代俐落的建築外觀，預計2026年完工，將成為在地美建築地標。

台中房市未來熱點將著重於13期重劃區，涵蓋台中市南區及南屯區，全區皆為低密度、高綠覆，擁八期秀泰商圈、雙捷運交匯，以及中山醫、興大醫療園區等利多優勢，目前13期指標新案「中陽旭月」，就是由國產台中廠供應，另因台積電擴廠效應，鄰近沙鹿區建案量持續爆發，這些都是國產台中廠未來積極爭取的目標。