地震輕損補償險，多半附加在家庭綜合險，產險業者表示，家庭綜合險年保費約3千元上下，不過每一項保障金額不會太多，如地震輕損保障補償金額多數在5~10萬元之間，。另外在「擴大地震險」的保費則是看地區及樓層，以台北、新北、桃竹市等地房屋為例，13樓（含）以上每萬元保額是19.93元，換言之，加保300萬元，保費就要多近6千元。因此，不少民眾聽到年保費就沒有下文。

富邦產險說，原本有不少僅投保「地震基本保險」的民眾，在地震之後，還是有不少將地震基本險轉換為富邦產險家庭綜合險專案，補強因地震造成房屋牆壁龜裂或屋內動產毀損之保障，另外，家庭綜合險中也有財物損害、家庭災害費用及地震修復費用支出等三大完整保障，可以彌補相關損害的損失。

國泰產險也表，「0403」地震險後，民眾對於住家地震風險的意識提高，該公司的電話客服中心及營業單位同仁接獲民眾詢問地震險相關問題亦明顯增加，目的多為希望了解各項商品內容並取得報價等資訊。

國泰產險進一步提醒民眾，地震保險商品種類繁多，各種地震保險商品所保障的標的物也不一樣，例如地震基本險及超額地震險以保障建築物本體為主，擴大地震險及輕損地震險的保障標的則會因商品內容而略有差異，且各種商品的理賠啟動條件及理賠金額算法(如是否扣折舊)均不同，建議民眾應於投保前先了解清楚以避免混淆。