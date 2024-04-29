據比亞迪早前公布，今年首季新能源汽車產量61.23萬輛，年增1.9倍；銷量62.63萬輛，按年增兩倍。

比亞迪於業績報告中指出，研究及開發費用增加70.1％至106億元，主要是職工薪酬及物料消耗增加所致；並有17.96億元的其他收益，增加161％，公司指出，主要是與日常經營活動相關的政府補助增加所致。至於投資收益6.2億元，增153％，主要是對合營公司投資收益增加所致。籌資活動產生的現金流量淨額減少51.8億元，主要是因為本期償還債務支付的現金增加。