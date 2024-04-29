台北市前市長、民眾黨主席柯文哲遭控在市長任內提供京華城案高容積率，引發爭議。針對藍營北市議員游淑慧揪出3大疑點，民眾黨立院黨團主任陳智菡29日嗆游張冠李戴、惡質操作，根本為自家市長蔣萬安護航，「沒有下限、沒有道德」。國民黨台北市議員李柏毅質疑，郝龍斌當市長時曾拒絕提高容積率，柯市府在2018把392％升到了560％，2022更暴增到了840％，這裡面保守估計都有好幾百億的利潤，柯應該要講清楚。

「元大的案子比較特殊，元大到底有沒有跟柯市府接觸過？雙方講法竟然完全不一樣！」李柏毅29日在《國民大會》節目提到，元大從頭到尾都否認：沒有這個事情！可是柯市府居然調出了會議紀錄？很簡單，一定有人說謊！要不然就是有人偽造文書？這要檢調趕快來查個水落石出。

李柏毅表示，北士科、京華城這兩個案子，台北市議會已經成立專案小組來特別調查，因為這兩個案子真的非常特殊，而且貓膩真的感覺很多。舉京華城為例，容積率原本只有392％；郝龍斌當市長時，京華城就希望能把容積率升到560％，但郝市府拒絕，認為這是暴利，不能這樣做。

「結果呢？京華城後來容積率放寬了，還放寬了兩次！」李柏毅指出，第一次是2017年12月，接近2018選舉，從392％升到了560％；第二次，2022年，又是選舉，它從560％暴增到了840％！容積率從392％暴增到840％，超過一倍！「這裡面的利潤，隨便保守估計，都是好幾百億元以上！」

李柏毅質疑，請問這個問題，柯文哲市長要不要出來說清楚講明白？怎麼會給這麼高的容積率？更不要說：包括關鍵的會議紀錄沒有紀錄，包括很多官員、75％以上都神隱不出席，這些事情都沒問題嗎？但是民眾黨的回應很妙：議員沒有下限、沒有道德！「我都聽不懂耶？這到底...這有什麼關係啊？我們所有指責你的，都是有證據的，而且是白紙黑字的！請問一下，這樣叫沒有道德，我不曉得什麼樣才叫作有道德？」