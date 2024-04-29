周一早盤日圓曾重貶至160.245兌1美元，隨後急升多達3％來到155.01日圓。日圓兌歐元也跌破171日圓，為歐元1999年問世以來新低。

銀行消息人士透露，日本銀行業有拋售美元買進日圓的動作；市場交易員猜測周一日圓探低後急拉，可能是日本當局出手干預。日圓兌美元今年來累貶11％，美國聯準會本周政策聲明恐再放鷹，勢將繼續支撐美元、削弱日圓資產吸引力。

日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人（Masato Kanda），29日被記者詢問東京當局有無干預阻貶日圓，他表示無可奉告。

IG Australia駐雪梨市場分析師西卡摩爾（Tony Sycamore）指出，日圓大反轉走勢具備日本央行干預的所有特徵，而且周一恰逢日本國定假交投清淡，日銀此時出手時機正好。

新加坡渣打銀行亞洲宏觀策略師Nicholas Chia表示，若日本當局果真進場干預，不會「僅此一次」。日圓兌美元如果再跌破160，日本財務省料還有後續行動，160日圓價位是日本當局的痛點，亦即他們的新防線。