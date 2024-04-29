Fed將在4月30日至5月1日召開為期二天的會議。鑒於近來一連串數據凸顯美國通膨難降，加上經濟成長與就業市場深具韌性，多名決策官員先前曾表態，聲稱Fed並無降息的急迫性。

分析師認為，在本周會議中縮表議題可能將引發更多關注。Fed主席鮑爾曾在上月提到將在近期開始放緩縮表速度，市場揣測5月Fed將針對該議題提出正式計畫。

《華爾街日報》記者蒂米羅斯撰文指出，除了Fed何時降息牽動全球市場敏感神經，另一個重要訊息是一旦Fed開始降息，利率也回不到過去的超低水平。

受到政府赤字激增，以及綠色能源轉型及AI驅動的投資需求呈現強勁，蒂米羅斯認為長期中性利率可能處在上升趨勢。在經濟學文獻中，中性利率又稱自然利率，是指當利率處於該水平時，經濟成長與通膨均維持穩定狀態。不過中性利率僅屬理論概念，無法直接觀測。

每個季度，Fed官員都會對長期利率進行預測，這可視為他們對中性利率的推論。2008年金融危機後，Fed下調對於長期利率預估，從2012年的4.25％降至2019年的2.5％，扣除2％通膨率後，實質中性利率則為0.5％。

到了今年3月，Fed對於實質中性利率的平均估值攀升到0.6％，當時在18名決策官員中，有半數認為該利率在0.5％以上。相較之下，兩年前只有兩名官員預期中性利率在0.5％以上。

達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根（Lorie Logan）在最近一次演說中曾警告，由於中性利率正在升高，導致美國利率未能達到足夠的限制性水平。然而在投資者咸信利率不太可能回到疫情前的低水準下，據利率期貨顯示，未來數年聯邦基金利率將持穩在4％左右。