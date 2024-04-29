隨著母親節將至，想為媽媽打造一場專屬的感恩旅行，語言通、飛行時間短、航班多的香港，最適合5月感恩月帶媽媽來趟說走就走的小旅行。香港旅遊發展局推薦充滿驚喜的六大行程寵愛媽咪，多家旅行社同步推出「寵愛媽咪專案」，香港三天兩夜自由行未稅價7,888元的超值套裝，還把景點門票、交通卡、網卡、餐飲券通通安排好了！

其中，東南旅遊香港三天二夜自由行，搭配觀塘悅品海景酒店並贈送昂坪360纜車來回票，每人未稅7,888元；五福旅遊香港三天自由行套裝，則主打銅鑼灣利景酒店四人一室並贈送香港海洋公園門票，每人未稅8,388元；可樂旅遊以輕奢體驗為賣點，主打五星的嘉里酒店並安排酒店主題下午茶，還送單程機場接送，每人未稅14,999元。

港旅局表示，香港海洋公園開幕超過45年，是香港不能錯過的世界級主題樂園之一。也許媽媽年輕時都曾經去過，這次可帶媽媽重遊記憶中的香港海洋公園，欣賞名列全球十大水族館之一的「海洋奇觀」、漫步復古港式風情的香港老大街，再安排媽媽化身護理員，與企鵝、熊貓、海豚等高人氣動物近距離互動體驗；另有一個隱藏的優惠，香港迪士尼樂園長者門票（65歲或以上）只要港幣100元！

油麻地天后廟是超過百年歷史廟宇，仍保有不同年代的石獅子、廟碑、銅鐘、鼓台等豐富文物，被列為香港法定一級歷史建築物。香火鼎盛的油麻地天后廟在2021年起推出「天后聖母龍舟奉金箔祈願」服務，可以港幣18元購買一片小金箔自己動手黏貼在龍舟模型上，而不同的黏貼位置代表祁求學業、工作、財運等不同意涵，儀式感十足。

此外，大嶼山作為香港最大島嶼，擁有豐富的山海景色，帶媽媽去知名景點昂坪360，可以從搭昂坪纜車開始，選擇車廂幾乎全透明設計的全景纜車Crystal＋，體驗360度無死角的飽覽山海美景的絕佳視角；抵達昂坪後可以造訪全球最高的戶外青銅坐佛天壇大佛和百年古剎寶蓮禪寺，還能夠享用特色齋菜。

有別於香港市區繁華風景，推薦遊客帶媽媽乘船來趟離島慢活之旅。長洲是香港最受歡迎的島嶼之一，不但保留漁村傳統風貌，島上也有各種文青小店，讓長洲呈現兼具懷舊與創新的魅力。到了長洲島，除了掃街長洲的平安包、大魚蛋、芒果糯米等街頭美食，別忘了一探家喻戶曉、傳說中藏有海盜寶藏的張保仔洞；傍晚再到碼頭附近的海鮮酒家，一邊看日落一邊品嚐海鮮大餐，在寧靜的小島體驗不一樣的香港風情。

廟街是香港獨有的夜遊熱點，美食、購物與地道文化等多元體驗最能體驗香港情懷。現在五光十色的廟街已換上全新面貌，佐敦廟街牌坊入口處新增許多個特色美食攤位及懷舊小食流動攤檔，可以一站式品嚐各種香港街頭美味。

寵愛媽咪，也要為媽媽安排一場精緻的英式下午茶饗宴。在旅途的午後時光，置身於富麗堂皇的酒店品嚐精緻的鹹甜點，搭配多款茗茶、咖啡或香檳，還有能一邊欣賞香港城市或維多利亞港的迷人景致，讓辛勞的媽媽體驗一次輕奢優雅如貴婦般的精緻生活，留下香港最美麗的回憶。