在特斯拉、蘋果飆漲帶動下，周一（29日）美股3大指數早盤同步走高，但費城半導體指數逆勢下挫，台積電ADR走跌逾1%。本周市場焦點將放在蘋果與亞馬遜等重量級公司的財報，以及美國聯準會（Fed）的利率決策。

截至台北時間29日晚間10點40分，道瓊工業指數上漲85.56點（或0.22%），暫報38325.22點；那斯達克指數上漲47.08點（或0.30%），暫報15974.98點；標普500指數上漲14.34點（或0.28%），暫報5114.30點；費城半導體指數下跌2.59點（或0.05%），暫報4732.70點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果大漲3.27%，谷歌母公司Alphabet跌2.21%，微軟跌1.13%，亞馬遜小漲0.56%，臉書母公司Meta跌1.57%。半導體類股則是普遍走疲，輝達跌0.80%，超微漲1.45%，台積電ADR跌0.92%，聯電ADR跌0.64%。

特斯拉執行長馬斯克突然造訪大陸果然帶來好消息。中汽協宣布，特斯拉符合大陸有關汽車數據處理安全的相關要求，清除了特斯拉在大陸推出「全自動輔助駕駛系統」（Full Self Driving，FSD） 的重大阻礙。消息激勵特斯拉股價早盤飆漲逾13%。

蘋果將在5月2日美股盤後公布財報。投行Bernstein已先一步將蘋果股票評級上調至「優於大盤」（Outperform）。加上蘋果據傳正在與OpenAI討論在iPhone手機上導入生成式人工智慧（AI）科技，利多消息激勵蘋果股價29日大漲逾3%。