台灣女網好手謝淑薇去年初在西班牙馬德里網球賽回歸，今年舊地重遊，29日女雙16強賽和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）以6比2、6比4擊敗英國華生（Heather Watson）／中國大陸徐一璠，前進到8強。

謝淑薇近日透過臉書粉專分享自己和馬德里網球的緣分，以及雙打世界第1頭銜的心情，因為去年她在這站賽事回歸球場、與捷克好友史崔可娃（Barbora Strycova）攜手女雙時，自己是沒有世界排名，短短一年她就將世界排名衝到重返第1，她回憶道，10年前馬德里網球賽是她世界排名首次登頂後參加的比賽，現在自己再度以雙打世界第1回到馬德里比賽，她開玩笑說不知道馬德里有什麼神奇的第一魔力，可以肯定的是當地美食很好吃。

謝淑薇也分享和世界第1獎盃合照的照片，並透露當時還沒有這座獎盃，很榮幸10年後再以雙打世界球后身份回到馬德里、擁抱「世界第一盃」，她的心中滿滿感恩，感謝大家一路陪伴。

馬德里網球賽謝淑薇／梅騰絲為女雙頭號種子，下一場要和第5種子烏克蘭琪臣諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）爭奪4強席位。