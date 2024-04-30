愛山林（2540）鑑於自今年起，來自房地產開發的營建收入和獲利，將可望進入快速成長階段，現金可望大量回收，今（29）日董事會決議，「阿沙力」配發股利，包括現金1.5元、股票5元，合計共6.5元，盈餘分配率達1.66倍，創下歷年來次高紀錄。

愛山林去年房地產代銷獲利大豐收，全年營收81.02億元，稅前淨利19.81億元，稅後純益15.07億元，EPS為3.91元。昨天董事會決議股利政策，將配發資本公積現金每股1.5元，及盈餘轉增資配股4元、資本公積轉增資配股1元，合計共6.5元，呈現超額配發股利，盈餘分配率達1.66倍，優於去年的5元，僅於2021年的10元。

愛山林建設總經理張境在今天晚上表示，愛山林股利今年大方配發，主要原因是因為多年來累計不少資本公積可供分配給股東，而且隨著今年之後的未來幾年，愛山林的房地產開發案可望進入完工交屋的高峰，營收和獲利也會大幅成長，財報會愈來愈漂亮，因此可以多多配發股票股利給股東，一方面把股本擴大，一方面也不致因為獲利成長太快而衝高太多的EPS。

愛山林董事會也決議，將在6月28日股東會，提出資本公積配發現金報告案。

愛山林除了手握逾1千億元的房地產代銷案之外，預計2024年完工交屋的房地產開發案，預計將有3筆，包括新北市板橋「帝景3號」、「帝景5號」、屏東「花園帝景」等，總銷共58億元。