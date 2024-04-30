準總統賴清德今（29日）偕準副總統蕭美琴赴國安局聽取工作簡報，國安局長蔡明彥強調，近年中共利用外交、經濟及軍事等手段在全球多元滲透。賴清德則期許國安局以「和平四大支柱」強化整體國安防護能量。

國安局發布新聞稿指出，國安局長蔡明彥今率海巡署、警政署、調查局、移民署等國安單位首長及國安局一級單位主管，共同與會今日簡報。賴清德則在蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、準國安會秘書長吳釗燮、國安會副秘書長徐斯儉以及副總統辦公室主任陳羿伶等陪同下聽取簡報

賴清德等人針對當前台海安全情勢、國安單位統合機制與國安局重要工作推動等，進行全盤瞭解，並提示未來國安工作的方向與重點。

蔡明彥於簡報中強調，近年中共積極利用外交、經濟及軍事等手段，在全球各地遂行多元滲透，並持續對台進行各項複合式威脅活動，升高區域緊張局勢，已成為國際社會共同面臨之國安挑戰；國安團隊將善用國際民主社群友台契機，加強國際情報合作，同時完備各項安全管控與協作機制，維護國家安全與利益。

賴清德則表示，國家安全工作，攸關國家的生存與發展，任重而道遠，肯定國安局統合各國安單位以「無名英雄」精神，長期為維護民主憲政體制、守護國家安全及確保社會安定而努力，並與政府相關單位協力應處各項國安挑戰。

賴清德指出，近年來國際情勢瞬息萬變，台灣地緣戰略角色深獲國際社會高度重視，加上中國大陸持續透由統戰分化、滲透破壞、灰帶干擾等策略操作，冀達到裡應外合、施壓台灣的目標；他並強調，國安團隊應延續蔡總統的努力，致力於維持台海和平穩定。

賴清德强調，應以建立台灣威懾力、確保經濟安全、深化與民主國家夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力等「和平四大支柱」為原則，嚴密掌蒐各類安全威脅預警情報，機先應處內外挑戰，並持續擴大與國際友盟的戰略溝通與情報協作，以強化整體國安防護能量。