由東友扶輪社主辦的「第二屆現在•未來創意繪畫比賽」，今年徵件數逼近5,000件，參與者不只是中部地區，更有來自北部、南部、花蓮等各地積極送件，市場反應熱烈！昨（28）日舉辦開幕暨頒獎典禮，而獲獎作品正在國立自然科學博物館B1藝術空間展出，自即日起展出至6月25日。

東友扶輪社表示，舉辦繪畫展的目的在啟發參與同學創意想像與涵養美學，本次主題「關懷環境、永續生活」，也是希望身處在這塊土地上的我們，有屬於自己深切情感接觸和感受，並且關懷與重視自然環境。

東友扶輪社長年致力社會服務、美學推廣，兩年前首度舉辦第一屆「現在、未來創意繪畫比賽」時，參與者相當踴躍，在台中市政府和台中捷運站聯合展出時，成果豐碩且回響熱烈；第二屆收件數高達近5,000件，參與者不只來自中部，更有來自北部、南部、花蓮等各地積極送件，繪畫作品巧思精彩，但是得獎展出名額畢竟有限，也讓評審老師相當苦惱，許多好作品無奈成了遺珠之憾。

值得一提的是，這次展出在國立自然科學博物館B1藝術空間，自即日起展出至6月25日，在科博館人潮加上畫展參與人數，預期影響力可觀，展出對於得獎者更有很大成就感，台中東友扶輪社舉行繪畫展所推廣主題「關懷環境、永續生活」期許透過繪畫，潛移默化每位創作者和觀賞者。