網球第一盤「正確比數」簡單、好玩、賠率高，是第三屆運彩全新上市產品更豐富的特色下新增的玩法，有位線上會員「包牌」投注這個新玩法開心抱回116萬元獎金，今天就來跟大家談一談他是怎麼買的。

網球第一盤「正確比數」購券者可以猜一場網球比賽在第一盤比賽結束時的局數是幾比幾，選項總共有14個包括「6:0」、「6:1」、「6:2」、「6:3」、「6:4」、「7:5」、「7:6」、「0:6」「1:6」、「2:6」、「3:6」、「4:6」、「5:7」以及「6:7」，毎個選項的賠率，少的話有4、5倍、多的話可高達50倍。

「包牌」投注是就「幾個」可能中獎的選項同時一起投注(即包起來投注)，中獎機會較高，適合穩健型的消費者。包愈多個選項中獎機率愈高，當然也要同時考量獲利率，如何在可接受的中獎機率下有一定程度的獲利率，是購券者考量及權衡的重點。

2/15有位運彩線上會員他看好世界排名第48名M.基龍對上第21名馬納里諾的這場網球賽事，第一盤會由排名相對低的M.基龍爆冷以大比分差距拿下，於是他「包牌」投注第一盤正確比數「6：0賠率58倍」2萬元、「6：1賠率14倍」3萬元以及「6：2賠率8倍」2萬元，合計7萬元，比賽結果果真第一盤為6：0，他「包牌」的其中1組「6：0賠率58倍」中獎，讓他開心抱回116萬元獎金。

從他的內容可以整理出3個眉角，1.鎖定強弱懸殊的對戰組合。2.專挑網球第一盤「正確比數」大比分差的高賠選項。3.透過「包牌」增加中獎機會。