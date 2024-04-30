全台供水問題近年屢屢躍上新聞版面，在前瞻建設、氣候變遷調適等政策下，各地有更多海淡廠、再生水廠標案釋出，挹注水資源族群營運。

今年春季降雨低於往年平均，導致水庫近月水位直直落，統計全台灣蓄水量，有八座水庫持續低於三成，身為半導體重鎮的新竹科學園區，主要用水由寶山、寶二水庫供應，也逼近二○二一年「百年大旱」後新低，引發各界缺水意識再起，在非常時期，竹科廠商配合中央指示以六％為目標自主節水，經濟部三月再啟動旱災應變小組，將桃園、新竹、苗栗及台中水情燈號轉為「節水提醒」的綠燈，科技大廠無不嚴陣以待，密切關注水情變化以及採取措施，護國神山台積電宣布竹、中、南科廠區皆已自主節水，聯電等半導體廠紛紛啟動備援方案，要求簽約水車業者待命，一旦遇供水量不足就出動水車因應。

再生水、海淡等標案釋出

台灣每年從十一月到隔年四月為枯水期，為了穩定水資源，前瞻建設要投入一六○○億元，進行為期十年的水資源建設，從管理、開源、節流、調度、備援五大面向進行，包含建置備援管線、興建再生水廠及海淡廠（海水淡化、造水）等，目標在二○三一年後，每年可增加十億噸水量，滿足民生、農業、工業的用水需求，政府更在《氣候變遷調適行動》計畫投入超過二○六七億元預算確保水資源供需。

再生水還沒上場前，水利署計畫透過區域調度而推出的「珍珠串計畫」，經費達一○三億台幣，將新設約二五公里聯通管，透過原水及清水「北水南送」提供科學園區供水，目標在於降低每年不同地區雨量分布不平衡造成的缺水問題，截至三月底為止總進度已達二五％，預定二八年完工。

受惠政府對供水議題的重視，加上半導體產業供需迎來上升循環、半導體製程耗水量逐年上升，海水淡化、再生水廠的建置持續，使水資源族群有望大啖商機，相關公共工程也成為營造及營建廠積極搶進的領域，包括中鼎與子公司崑鼎、欣陸旗下的欣達環工，甚至進一步攜手合作設立特許公司，共同參與興建及後續營運，帶動相關公司進入高速成長期。

兆聯受惠台積電持續擴廠

去年登錄興櫃的兆聯實業成立於二○○四年，客戶以半導體晶圓代工、面板、記憶體廠為主，產品線大致分為四類，包括超純水及廢水處理回收系統統包工程、水系統耗材與化學品銷售、膜類與離子交換樹脂再生循環再利用。

（圖／先探提供）

半導體的溼製程中，超純水是攸關晶圓良率高低的關鍵之一，先進製程對超純水的要求更高，例如硼離子、尿素含量等都有相當嚴格的標準。兆聯同時與國外超純水系統大廠並列為一級供應商，營收高度集中在台積電，二二年營收高達七成左右，顯見其專業技術相當受到客戶肯定。（全文未完）

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