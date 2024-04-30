新任金管會主委，由政治大學商學院副院長、風險管理與保險學系教授彭金隆出任。這位人選，金融界完全不陌生，甚至認為，這是二○一六年民進黨政府執政以來，對金融業最友善的主委。

他能獲得準總統賴清德的青睞，關鍵原因是「接地氣」。

賴清德延攬內閣的邏輯，是試圖從公務體系「破圈」，從產業界覓才。據可靠消息指出，賴在遴選金管會主委時，曾諮詢多名金融業大老的意願，但都因為顧慮難以適應立法院的問政環境而婉拒。

既然從業界找人行不通，他就改找與業界關係緊密的學者和專家出任。

為何最後由保險專長的學者出任？因為在總統大選時，賴曾向多名業界大老請益，當前金融業最大的挑戰是什麼？大家不約而同指出，除了長年的低利率環境，就是金管會要求保險業必須接軌「新一代清償能力指標（ICS 2.0，以下簡稱ICS）」。

公務員出身，轉任保險學界

他是保險局智囊，曾居中解企業難題

據了解，賴清德雖然對保險業不熟，但在請益之旅中，不少保險業相關的高層，提到接軌ICS，都是怨聲載道。他因此決定，找一名熟稔保險產業、又和金融業界友好的人，來主掌金管會，彭金隆就是在此考量下出線。

彭金隆沒有明顯的政治立場，是一名單純的學者，服務學界多年，但其實是基層公務員出身，在金管會保險局的前身——財政部保險司任職過，後轉任學界，先後任教實踐大學、政治大學風險管理與保險學系。

執掌教鞭後，擔任過保險業公會的諮詢顧問，以及多家壽險公司的董事和獨立董事，也經常在報章雜誌上撰寫文章，對保險業遇上的難題提出解方。因此，保險業界對他一點也不陌生。

政大風險管理與保險系是國內保險學的最高學府，許多台灣保險業的監理制度，例如：資本適足率（RBC）等，都是該系的教授所設計，而彭金隆也長年扮演金管會保險局的智囊角色。

換言之，他並非橫空出世，他和保險界的關係深厚，和金管會也有合作默契。

本刊訪問多名和彭金隆共事的人，皆認同他是一個喜愛幫人解決問題的人，尤其當保險業和金管會在監理上溝通有困難時，都會向他求教，盼能幫忙想出一個解套的方法。

像顧立雄主掌金管會時，要求所有保險公司的淨值比必須在三％以上，業者對這個財務監理指標有苦難言，彭金隆就提出解方，呼籲金管會應將淨值比視為「預警指標」，也就是示警股、債市短期正在激烈波動，而非做為長期的資本監理指標，讓業者投入額外的資本。

他不僅經常幫保險業想解方，也會幫無法獲得保險保障的癌症病友們解決難題。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，該基金會去年初拜會彭金隆，請益商業保險和健保，是否有協作的可能性？彭金隆也提出相應解方，建議以公辦民營的方式，邀集保險公司成立「共保組織」，並由行政機關負責商業醫療保險的行政成本，讓病友繳交的保險費率下降。

有人稱彭金隆為「點子王」，據說，他在新店有一塊菜園，下課後會去菜園整理，一邊種菜、一邊想點子。

一名和彭金隆在保險司共事過的官員表示，彭的EQ（情緒管理）非常好，幾乎沒看過他發過脾氣，這樣的人格特質，有助他盡速適應立法院的問政環境。

ICS資本要求嚴格，業界怨聲載道

上任後首難題：抉擇是否繼續接軌？

當前金融產業，有著非常多的難題，需要彭金隆的創新點子與高EQ來克服。其中最迫切的難題，就是接軌ICS，這是現任金管會主委黃天牧提出的監理措施，目的是讓保險公司的財務更加健全。

但，ICS對於保險公司的資本要求非常嚴格，根據估算，全體保險公司必須增資數千億元，同時還要調整商品結構，例如大舉增加保障型商品，才能符合標準。

金管會雖給予十五年接軌時間，但大多數保險公司其實是千百個不願意，因為股東必須掏出更多的錢用於增資。

而且，接軌ICS主要是對於跨國且公司規模大的保險公司所設計的，這讓中小型保險公司埋怨，他們又沒有要到國外發展，卻要一體適用，所以才會趁賴清德向業界請益時，大吐苦水。

未來彭金隆上任後，他必須盡速做抉擇，是要繼續接軌ICS？還是做大幅調整政策，例如讓業者有更多的準備時間，可以好整以暇的接軌？

中華民國人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊表示，彭金隆是「專家中的專家」，他對保險業的主要訴求知之甚詳，相信他會調整路線，讓保險業在接軌的過程中，能夠兼顧財務健全、保戶和股東的權益。

不過，縱使彭金隆能解決保險業的難題，他得面對一個更大的挑戰，就是他自己。

彭金隆樂於助人，處事面面俱到，人緣頗佳。但這個優點，在監理上，卻可能成為他需要克服的弱點。

從學者轉型為監管官員

樂於助人個性，反成為他最大挑戰

當學者，可以與人為善；但是當監理官，尤其是受高度管制的金融業，就不能事事講求圓滑，而要學會在必要時，當個「被討厭的人」。

一名前金管會高層表示，要當金管會主委，最大的困難，就是碰到來自政界、商界的遊說時，即使合法，但只要覺得不合理，或有疑慮，就要有勇氣拒絕。

尤其，金管會擁有極大的裁量權，管得太嚴，有違替產業興利的目標；但管得太鬆，會讓社會觀感不佳，甚至提高金融風險。無論這把尺怎麼丈量，都會有人不滿意，這是為何，金管會在成立二十年間，換了十二名主委。

「他（彭金隆）必須有所覺悟，要當一名有原則的監理官，勢必會得罪人，不可能像當學者一樣，可以方方面面都圓融。」上述前金管會高層說。

要從一個喜愛助人的學者，變成懂得拿捏分際的主委，這是他就任後需要學習的課題，也考驗了這名最懂保險業的主委，任期能走得多長多遠。

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