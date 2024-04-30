輝達、美超微股價重挫後反彈，美國費半指數幾乎回到去年底水準，台灣電子股拉回量能也萎縮進入整理；不過營建、資產、集團、重電、金融股等趁勢而起，只要基期夠低、有獲利及配息佳個股，都有補漲機會。

美國費半指數去年大漲六四．八％、今年首季上漲十七．五％，進入四月中旬，先是艾司摩爾發布季報後對後市看法較平淡，股價大跌七．○九％；再來則是台積電法說會公布第一季ＥＰＳ達八．七元市場預估高標，但下修全球半導體產業的展望，ＡＤＲ先大跌四．八六％，台灣母股隔日更大跌六．七％；接著十九日當美超微未對三十日將公布財報先報佳音，市場以利空反應，單日大跌二三．一四％，也拖累輝達出現很少見的一天下跌十％慘狀。費半歷史高點是出現在三月八日的五二一七點，而這波從四月十一日的高點四九一一高點算起，在連串反應利空中，指數一下子就跌至四二八八點半年線位置，幾乎回到去年底收盤四一七五點附近。

逢低尋找台積電買點

費半指數如此，那指、標普及道瓊也全部跌破季線、接近半年線。亞洲的韓股及日股也是相同走勢，這些美國同盟的股市是近期全球表現最差所在；對照之下，歐股有望在六月降息，這次季線附近都有守，且股市表現較積極；中港股市則有向年線反彈企圖，印度及新加坡指數又站穩所有均線，相對強勢。台股電子占比重，所以也跟美日韓一樣下跌，惟在外資強力賣壓中，加權指數還是守在季線一九三○○點之上，二三及二四日出現強彈表現算是較強。不過經此下跌，暗示第二季股市以整理居多。

美國科技股走弱，主要還是跟利率短時間不降有關。美國接二連三統計數據諸如ＣＰＩ較預期來得高，反映美國經濟仍熱，通膨下不來；而非鐵金屬銅、鎳、鋁、錫以及石油等價格從二月底以來不斷竄升，漲幅都超過十％以上，除了大宗物資價格走低外，幾乎其他原物料都在漲價，所以四月以來，聯準會官員紛紛改口，大多轉向認為現階段不到降息時候。而市場原先預期最遲七月將開始降息，也延後至九月；降息次數將低於三次，而十一月就是美國總統大選，一般要降息都是在此之前，若等到九月以後才有動作，那麼今年就算降息，基本利率應該還在四．五至四．七五％以上。

未來是否提前降息就要觀察油價，這次以伊互轟，但隨後姿態降低，都認為給對方教訓已達成，有下台階，油價由漲轉跌，不過需要進一步跌破八○美元以下才利通膨緩解。果如此，聯準會或有可能改口，今年上半年就在通膨、利率降不降拉扯度過。

利率不降對科技較不利，而特斯拉再度降價因應中國電動車競銷，股價持續弱勢。只有微軟、谷歌、亞馬遜、臉書姿態還算高，是多頭命脈，其中谷歌又來到高點，該公司也是與ＡＩ有關，所以此趨勢不變。美股四大指數跌至季線至半年線之間反彈，必須重新站穩季線—道瓊在三萬八千七百點、標普在五○八○點、那指在一萬六千點、費半在四六八四點，才利指數整理後再反彈。

台積電法說會市場認為對整體景氣太過悲觀，壓過對自身對營收以美元計價超過二○％信心，且不少外資對於半導體今年復甦、明年成長看法不變；再者，美國升息天花板應該已出現，接下來是何時降息？是第三季或年底？總之，降息是可以預見的，如此對於大漲在前的科技股先反映短線利空大跌，未來還是要反映降息利多上漲，所以修正似乎不必太過緊張。若以保守預估台積電今年ＥＰＳ約三七至三八元，明年約四五元，則以股價七四○元計算，ＰＥ約十九．五倍，已低於大多數美國科技龍頭，所以逢低應該找買點。

短線上，受到美超微、輝達、台積電股價線型走勢不佳，也使台積電所言對於ＡＩ市場成長率，至二八年每年都將以五成增長，較先前所言延長一年的利多被掩蓋，連帶使得電子主流ＡＩ伺服器代工及相關零組件公司、台積電供應鏈等都急拉回。惟ＡＩ趨勢不變，二四日大反彈，ＡＩ伺服器供應鏈以鴻海及廣達，加上散熱族群為首又強勢反彈，顯示就是要先整理，惟短線跌幅過大，必先經過一段時間令籌碼沉澱及股價落底後才會重新開始，此時有較高殖利率優勢者，股價低檔較容易有支撐，諸如通路的至上、敦吉、富爾特、漢平、日電貿、揚博、飛捷、聯詠、矽創、致新、聯陽、信錦、瑞昱、德律、敦陽科等，這些個股在股價修正後，殖利率相對提高了，可攻可守！

其中可特別注意面板相關股，四月下旬面板議價底定又漲價。電視廠商積極衝刺奧運賽事前銷售，第二季電視面板備貨動能強勁，且在四月初地震對於面板廠產出造成不小的衝擊，影響到六五吋、四三吋和五五吋生產，價格展望較佳。短線上友達及群創股價已開始轉強，接下來驅動ＩＣ的聯詠、天鈺、矽創、敦泰等業績可望有明顯起色。聯詠是優質ＩＣ設計股無庸置疑，天鈺展望也不錯，預估首季ＥＰＳ有機會挑戰四元，今年ＥＰＳ上看十七元以上，ＰＥ約十六倍。

營建高息股買盤來自ＥＴＦ

資金在電子及傳產、金融拉距，傳產又以重電最吸金，其次是營建，再來金融同樣也受青睞。重電利多的確屬長期，除了政策上台電強韌電網超過五千億元翻新設備外，美國及英國也在翻新電力設備，尤其美國全力發展ＡＩ，需要龐大電力，先前馬斯克就說明年要擔心缺電而非晶片，像是亞馬遜就直接買下電廠，近一個月美國投資機構開始建議投資人買進電力相關股，如Bloom Energy等。而電力傳輸需要變壓器，台灣包括華城、中興電、大同等都有外銷，成為未來業績成長動力。若是拉回至季線附近還是可注意。大同則兼具重電及資產議題。

（圖／先探投資提供）

至於原物料相關股，油價拉回至八三美元以下，但是銅價還在九千六百美元、鋁在二五三○美元、錫在三二五○○美元之上，都在今年高峰區，對於電線電纜股、昇貿、大成鋼等畢竟還是利多，拉回價穩量縮可持續注意。（全文未完）

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