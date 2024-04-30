高雄捷運聯開案一棒接一棒，其中「高雄市大眾捷運系統橘線O10/Y18衛武營站土地開發案」，不僅地段擁雙捷運系統往來便利，周圍藝文氣息濃厚，匯集產業相關人士，在利多建設持續進駐下，可望創造超過350億元的開發價值，本案也將打造成為高雄東區地標建物及藝文核心區。

高雄市政府副市長林欽榮表示，捷運黃線Y18、橘線O10站聯開案基地形狀方整，正臨衛武營國家藝術中心及衛武營都會公園近70公頃的開放空間及綠地；從國道1號高速公路下來3分鐘即可抵達，具有橘線及黃線雙捷共構優勢。

O10/Y18站聯開案基地約1.8公頃，周圍擁有衛武營藝術文化中心、衛武營迷迷村、「K Hub」等豐富藝文資源。圖為衛武營迷迷村。（高市府提供）

高雄市政府捷運局表示，本案基地面積約1.8公頃（5,450坪），位在苓雅區三多一路與建軍路藝文特區，鄰近鳳山生活圈。基地開發可結合周邊包括衛武營藝術文化中心、衛武營迷迷村、「K Hub」等藝文資源，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落，帶動區域藝術雙核心發展。此外，藉由導入藝文商業空間、藝術團體表演場域、產業辦公空間、休閒商業及景觀住宅等多元機能，讓藝術文化融入日常生活，成為孕育藝術人才的搖籃。

O10/Y18站聯開案擁有獨特藝文及永久綠意景觀特色，圖為基地位置空拍圖。（高市府提供）

本開發案除擁有獨特藝文特色及永久綠意景觀，高雄捷運黃線計畫預定於117年底完工通車，藉由高雄捷運路網建置、TOD軌道經濟發展，未來民眾可透過完善便捷的地下連通道系統與衛武營國家藝術文化中心、三井LaLaPort、兩個捷運站串聯，並配合鳳山地區發展計畫，榮景可期。（高雄市政府廣告）