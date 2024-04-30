女子小萱（化名）離婚時與前夫約定，共同負擔未成年女兒監護權及照顧義務，但前夫未盡責任，小萱訴請單獨負擔獲准，而前夫需按月給付扶養費1.5萬元，但付了1期便無下文，甚至僅探視過1、2次，由於女兒對「父姓」毫無歸屬感，為避免因姓氏與同住家人不同，讓女兒認同及歸屬感產生困擾，小萱向法院訴請改從母姓。

法官審理，依據法律規定，子女經出生登記後，於未成年前，得由父母以書面約定變更為父姓或母姓。有下列情形之一，法院得依父母之一方或子女之請求，為子女之利益，宣告變更子女之姓氏為父姓或母姓。一、父母離婚者。二、父母之一方或雙方死亡者。三、父母之一方或雙方生死不明滿三年者。四、父母之一方顯有未盡保護或教養義務之情事者。

小萱主張，她的前方自離婚後，曾長期消失匿跡，不願前來探視未成年女兒，也未曾給付扶養費用，僅匯款12000元、3000元，此後便未曾再給付扶養費用，甚至僅探視女兒1、2次後，即無法再聯繫，對女兒不聞不問。

法官考量，社會局委託派員訪視後，其所提出之調查報告及建議：「…小萱希望未成年子女變更從母姓。因前夫未維繫規子關係及負擔親職責任，故建議參小萱之意見，予以變更姓氏。」

法官審酌，小萱的未成年女兒長期與她及娘家家族親戚共同生活，形成深厚之情感及親情依附關係，已建立相當之家族認同感，堪認變更為從母姓，能使其現實生活與姓氏情況合一，對其較為有利，應予准許。可上訴。