高雄一名葉姓役男，2023年9月收到陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，應於2023年10月12日8時20分，前往鳳山區公所大門前廣場報到，卻在當天才去電告知，因確診新冠肺炎無法入營，之後連續通知2梯次應報到時，葉男仍卻無故未到，最後被依法送辦。

法院審理，區公所人員當天告知葉男，需檢具診斷證明辦理延期徵集入營，並在於同日及隔天發送簡訊提醒，要求辦理延期徵集入營，葉男仍置之不理，無故未遵時報到並逾入營期限5日。

高雄市政府在2023年10月26日，將下一梯次徵集令送達葉男住處，並由其姑姑簽收，葉男卻明知該在指定時間、地點報到，竟還是無故未遵時報到並逾入營期限5日。市府再於2023年12月20日，將徵集令送達並由葉男本人簽收，他卻還是未報到。

葉男則是辯稱，203年12月20日的徵集令是自己簽名的，但那陣子忙工作忙到忘記，而且前2次徵集令沒去，是因為姑姑沒有通知。

法官認，區公所為避免役男觸法，再多次安排其入營，第3次的徵集令還是葉男親自簽收，但他均未報到，也無辦理緩徵或延期徵集入營，足認其未入營之理由應非實在。

法官審酌，葉男明知役齡男子依法負有服兵役之義務，竟意圖避免常備兵之徵集，無故未依徵集令報到入營服役，不僅妨害國家對於兵役事務之有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行之公平性，損及潛在國防動員兵力，所為實屬不該，且葉男事後否認犯行。

日前依法宣判，葉男依犯妨害兵役治罪條例第4條第5款之妨害徵集罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。