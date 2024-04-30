台中一名張姓男子，在2019年間起至2021年12月為止，在租屋處陸續養了28隻狗，卻未提供充足、適當、乾淨且無害之食物、飲水，還不打掃屎尿，在如此髒亂的環境下，導致狗狗健康狀況不佳、極度瘦弱，動保護處獲報追查，陸續有25隻因餓病而死亡。

法院審理， 張男辯稱，因為在做保全，所以不常在家，有時候是由女友餵食，他有買飼料餵狗狗們吃，不知道為什麼會營養不良。

法官認，張男並無前科，但飼養動物，本應善盡照護義務，如無能力繼續飼養，自應積極尋求動保團體等相關管道協助或收留。

而非消極未提供充足、適當、乾淨且無害之食物、飲水及安全、乾淨、適當之生活環境，令所飼養之25隻犬隻，陸續因缺乏適當充足食物及生活環境髒亂，致重要器官功能喪失而死亡，所為實有不該。

法官審酌，張男租屋處環境擁擠髒亂不堪，遍布排泄物，且未有充足食物及飲水，陸續有犬隻相繼死亡，使犬隻因疾病或飢餓死亡，屍體甚至遭其他犬隻啃咬，足認張男顯有違反動物保護法之未必故意。

但念及張男犯後坦承犯行，曾於飼養犬隻生病受傷後，帶往動物醫院就醫，尚有彌補之行為。

日前依法判決，張男犯動物保護法第25條第1款之違反第5條第2項規定，使動物遭受傷害，致動物重要器官功能喪失罪，處有期徒4月，可易科罰金，併科罰金20萬元。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育3場次。可上訴。