華府美利堅大學（American University）歷史系教授李赫特曼（Allan Lichtman）號稱過去40年來精準預測下任美國總統，他近日受訪，預期拜登將在11月大選中擊敗川普、成功連任，他強調自己並非透過民調預測，稱民調不準。

美國歷史學者李赫特曼（Allan Lichtman）預測拜登將續留白宮。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，李赫特曼號稱自1984年以來，精準預測每一場總統大選的當選人，他日前接受《衛報》專訪時，預測拜登將連任，強調要出現很多問題，拜登才會輸掉這場選舉。

李赫特曼主要依據自己發明的「13把鑰匙」系統來預測誰當選，這項技術讓他根據歷史因素來預期投票結果，而非民調、策略或競選活動來判斷。

他發明的「13把鑰匙」系統主要有13個是非題，判斷誰當選的依據是，如果有6個以上的問題不利於執政黨，執政黨候選人將會輸掉選舉，如果不利於執政黨的提問與答案少於6個，執政黨候選人將會勝出。

這13個是非題包含：

1.政黨授權：期中選舉過後，執政黨在眾議院的席次增加。

2.競爭性：執政黨內部的總統候選人提名並不激烈。

3.任期：執政黨總統候選人是現任總統。

4.第三大黨：沒有重要的第三政黨或獨立競選活動。

5.短期經濟：競選期間經濟並未陷入衰退。

6.長期經濟：實質人均經濟成長等於或超越前2任期平均值。

7.政策變化：現任政府對國家政策進行重大改變。

8.社會動盪：任期內沒有持續進行的社會動盪。

9.醜聞：現任政府沒有發生重大醜聞。

10.外交／軍事失敗：現任政府沒有在外交或軍事事務上遭遇重大失敗。

11.外交／軍事成功：現任政府在外交或軍事事務上取得重大成功。

12.執政者的魅力：執政黨候選人具有魅力，或者是國家英雄。

13.挑戰者的魅力：在野黨候選人缺乏魅力，也不是國家英雄。

李赫特曼指出，儘管拜登在好幾個搖擺州的民調落後，但2個關鍵問題仍有利於他續留白宮，分別是黨內初選中缺乏重要挑戰者，以及他是現任總統。他說這代表必須再有6個不利因素，拜登才會敗選，「必須出很多差錯，拜登才會輸」。

另外儘管川普在多個民調中領先，導致華府、其它國家瀰漫不安情緒，李赫特曼對此並不以為意，「他們被錯誤之事迷惑了，那就是民調。…選前6至7個月的民調，預測價值為零」。

不過李赫特曼也強調，這不代表拜登篤定勝利，他說總是有可能在上述關鍵問題外發生足以影響選舉的災難性事件，這次大選中，除了首度有前總統再度挑戰外，該名候選人還正在打官司，甚至還有機會被定罪。

不過也有部分關鍵因素有利於川普，例如有小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）等第三方挑戰者，另外兩項因素都和經濟有關。

美國大學挺巴學運延燒等社會動盪問題則不利於拜登，不少學生譏諷拜登是「種族滅絕喬」（Genocide Joe）。

另外儘管李赫特曼2000年錯誤預測美國前副總統高爾（Al Gore）會打敗小布希，不過他本人堅信這場選舉有弊端，因為高爾贏得了普選票。