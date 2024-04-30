台灣有200多萬名糖尿病患，血糖控制成了每天的課題。醫師李晨瑜指，研究發現若吃富含澱粉的食物，喝醋會讓餐後血糖和胰島素均下降，建議可在餐前以10C.C的無糖醋，加100至200c.c.的水稀釋後飲用，但本身若為容易為胃食道逆流的人，喝醋可能會造成腸胃不適，建議於餐中或餐後飲用。

新陳代謝內分泌專科醫師李晨瑜在臉書粉專PO文指出，從1988年到現在有不少論文，都在探討醋如何影響餐後血糖的研究，從動物實驗到人體實驗、單一研究到系統性回顧分析都有，以下是她整理關於醋如何影響血糖、胰島素變化的相關研究的3點結論。

■若進食富含澱粉的餐點，喝醋會讓餐後血糖和胰島素均下降，但僅限於高升糖指數的飲食，若是低升糖指數的飲食，喝醋對於餐後的血糖不具顯著性影響。

■無論是健康的個體、葡萄糖不耐症、或是糖尿病病患，都有看到喝醋後，餐後血糖和胰島素下降的現象。

■醋影響血糖可能的機制是可以延緩胃排空速率；可抑制小腸上皮細胞雙糖的活性；醋酸會刺激周邊組織利用葡萄糖，減少血液中循環的葡萄糖與抑制消化澱粉酶（amylase），減慢碳水化合物的分解，進而降低血糖。

李晨瑜指，然而對於本來就有為胃食道逆流或胃潰瘍的人，喝醋可能會影響消化道黏膜，造成腸胃不適。

根據國健署資料，高升糖指數的食物，有白飯、白吐司、白米粥、饅頭、西瓜、鳳梨等；低升糖指數食物有大燕麥片、全麥穀類、山藥、芭樂、蘋果等。

若要以吃醋來保健？李晨瑜有以下3點建議。

■一餐飲用10-30ml的醋是可以接受的份量，剛開始建議一餐10C.C.的醋用100-200C.C.的水稀釋於餐前飲用。

■可以水餃、火鍋沾醬加醋調味。

■為生菜沙拉淋上油醋醬。

不過，李晨瑜也提醒，本來就容易為胃食道逆流的人，建議餐中或餐後再喝醋，選擇的醋要是沒有糖的成分的，例如無添加糖純的蘋果醋，此外，喝醋對於血糖的影響，並不等同於糖尿病藥物的治療效果，糖尿病患切勿用喝醋來取代正規的治療。