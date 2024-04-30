冰淇淋、糖果、洋芋片等「超加工食物」，早已充斥你我生活，營養師歐陽嘉媚指，研究發現吃太多超加工食物，除會增加罹患心血管疾病、失智症風險，還可能導致高血壓、血糖異常等疾病，但它好吃又便宜，就如同渣男，你明知道渣，還是抵擋不了他的甜言蜜語。

歐陽嘉媚在臉書「Lala營養師的台灣生活」PO文指出，什麼是超加工食物？簡單判別方法是「幾乎不含完整的食物」，凡高油鹽糖又好吃的東西，幾乎都超加工的，例如冰淇淋、洋芋片、糖果等。

歐陽嘉媚指，美國醫學會雜誌JAMA曾發表研究指出，超加工食物吃太多（超過總熱量20%），會加速認知衰退，簡單來說就是更容易罹患失智症，也與心血管疾病風險增加有關，過量食用還會造成以下8個狀況：

■改變血脂（壞的變高、好的變低）。

■改變腸道微生物群（壞菌變多、好菌減少）。

■肥胖。

■促進發炎。

■增加氧化壓力。

■血糖異常。

■產生胰島素抗性。

■高血壓。

歐陽嘉媚指，超加工食物通常好吃又便宜，讓人很難抵抗得了，因此她常形容超加工食物就像渣男，你明知道它渣，但還是抵擋不了他的甜言蜜語。