一名男子在網路上表示，日前因為GG癢，上網搜尋滑抖音，看到一名妹子跳舞的影片，旁邊打上#個人工作室，結果聊天聊一聊，去她的店內消費，沒想到卻是一個惡夢，讓他相當後悔。
男子在網路《Zuvio》發文表示，之前因為GG癢，剛好滑抖音認識一個女孩，聊天之後得知，她是開個人工作室的，平時都是預約制，而男子因為認為去半套店會被認出來，個人工作室就不會了吧，就跟女子約定了時間前往。
男子根據訊息到達女子的個人工作室，發現外面停著廂型車，一開始覺得怪怪的，但是想說可以止癢就按門鈴了，開門的女子跟手機內的人一模一樣，上樓後才剛脫掉衣服，外面就有人按門鈴了，結果一群人衝進來，男子才知道這是「仙人跳」，最後只好打電話爸爸求援，拿錢來放人，一獲救就馬上去報警了，對於這次被仙人跳，實在相當尷尬，也相當後悔。
網友看到此篇文章，紛紛留言表示：「這算活該?」、「GG癢多衝點冷水吧」、「個人工作室很多都是騙人的」、「你可以活著出來算不錯囉」、「下次記得找店面的，比較有保障」。
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