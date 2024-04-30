準總統賴清德政府、內閣首長全數底定，近日也陸續傳出政壇要角出任行政院政務委員，落選立委接任內閣部會的政務次長等消息，許多人也都好奇，與賴清德關係良好的前立委高嘉瑜未來動向。對此，前立委郭正亮29日就表示「我覺得高嘉瑜當次長是綽綽有餘」，至於高嘉瑜是否要去選2026？郭正亮也認為「很不容易」，引發討論。

郭正亮29日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我覺得高嘉瑜當次長是綽綽有餘，賴清德應該要給她機會，不過民進黨內一定會有很大的爭議，就是這樣，就看賴清德的膽試，他應該要給人家機會，高嘉瑜也不會造成人家的困擾」。

至於高嘉瑜是否要去選2026？郭正亮認為，「很不容易，就算現在要跳去基隆等於從0開始，如果要再挑戰李彥秀，還是有吳欣岱的問題，難度都很高」，郭正亮最後更說，「市長我覺得還早，輪不到她，市長恐怕還是林佳龍、林右昌、鄭文燦這三個人要先過，目前還是入閣對她比較好，還是要能夠在各地走動的」。