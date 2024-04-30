警政署最新分發給基層警員的防彈背心，遭基層警員上網匿名踢爆，並PO出照片來佐證，防彈背心內的抗凹陷板，居然用單手就可一折就彎，讓很多網友看到相當擔心警員面臨槍戰時的安全。

疑似基層警員匿名投稿到臉書社團《靠北police》並發文表示：「第一線執勤人員穿的公發防彈衣品質竟然如此！還是全新的？幸虧有同事發現。」隨後附上4張照片。

基層警員匿名爆料，新發的防彈背心抗凹陷板居然一折就彎。（翻攝臉書靠北police）

而有網友提出，這是屬於軟式防彈衣，抗凹陷板本身非硬碰硬，軟式防彈衣主要是由強化纖維組成，其防彈方式是在子彈層層撕裂高強度纖維之時，讓彈頭及破片動能耗盡，亦或是降低穿透動能，這類型的的防彈材質具有重量輕的優點，因此適合需要高靈活運動，或防護普通手槍子彈的中、低強度衝突所用。

基層警員匿名爆料，新發的防彈背心抗凹陷板居然一折就彎。（翻攝臉書靠北police）

而網友看到此篇PO文，全部都坐不住了，紛紛起身留言表示：「用手就可以凹了，爛爆」、「抗凹陷板可以凹欸」、「這是拿來檢查不是拿來用的」、「要求員警不能穿自購的抗彈板，必須用公發的喲」、「這要是真的話，就真的要罵髒話了」、「錢都拿去買反詐宣導品了」、「軟式的是由高強度纖維組成吧，應該不會整件都硬邦邦的。卡一個，等正式說明！」、「公發品質，以卵擊石！」、「果然軍警一家親，防護裝備一樣爛呀」。