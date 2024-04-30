北士科T17、18招商以及京華城開發容積獎勵爭議，台北市議會將成立調查專案小組，市府不得拒絕議員索資。國民黨台北市議員李柏毅29日在《國民大會》節目直批，T16、T17、T18只隔一條街，T16的權利金81億，T17、T18加起來44億，爭議在T17跟T18是租給了吳欣盈家族的新光人壽，讓大家質疑為什麼差距會這麼大？民眾黨、主席柯文哲的回覆竟說，因為工程造價增加所以降低權利金，從來沒聽過這種理由，差點昏倒。

李柏毅強調，T16、T17、T18事實上只隔了一條街而已，不遠，但是T16的權利金81億，隔一條街的T17、T18加起來只有44億的權利金，差了將近快一倍！更讓人覺得有爭議的是，T17跟T18是租給了吳欣盈家族的新光人壽，這個點大家一直覺得非常有問題，為什麼差距會這麼大？

「沒關係，我問了一下柯市長，民眾黨的回覆更妙啊！」李柏毅直言，他說：因為廠商都希望能夠降低權利金，而且因為工程造價增加，所以降低了權利金的金額。「我聽了差點昏倒！我們可以因為流標，而降低權利金的金額。我從來沒有聽過，因為造價增加，所以要降低權利金的金額！」台北市政府又不是慈善機構，如果比照民眾黨、柯文哲這種講法，以後所有廠商，只要覺得他可憐，哭一下，就通通降低權利金好了？

李柏毅表示，所以這個事情已經沒得說了，就像蔣萬安市長說的，就是進入司法調查，不要像北流、北藝之前那樣繼續扯爛污，對民眾不公平。