曾任海虎號潛艦艦長的退役海軍二級上將、前參謀總長李喜明，近日談到國造潛艦的隱憂，認為國造潛艦因屬傳統動力，必須定時上浮充電，導致它很可能被無人機全面壓制，因此國軍最好別把潛艇拿來當作作戰、戰術，而是要用做戰略用途。退役少將栗正傑表示，就像Uber會準備100輛機車，而不是買3台賓士。傳統柴油潛艦遇到裝氮化鍺熱探測的無人機，沒有時間換氣充電，不如拿來準備標槍、刺針等不對稱作戰的飛彈。

栗正傑29日在《頭條開講》節目指出，傳統的柴電潛艦就是要充電，就像iPhone手機一樣，不可能用到沒電，差不多剩下20％就要趕快充電，那潛艦的管子一定就要升上去，讓新的空氣進來、把熱廢氣排上去，那就會產生熱。以現在的科技來講，有一種元素叫鍺，氮化鍺就是追蹤紅外線的，用來追蹤熱源是非常容易的。當熱氣排上來的時候，如果說滿天都是對方的無人機，裝了氮化鍺追蹤器，就可以知道潛艦在這邊換氣。

「那時候他的反潛飛機就過來了！那你的電還沒充飽，可能就要趕快沉下去。」栗正傑強調，這就是李喜明所講的，你現在花這麼多錢，蓋這種潛艦，並不適合現在這種戰爭。尤其是2800億，不如拿來做一些比較是不對稱作戰的武器，譬如說標槍或刺針飛彈，或魚叉、雄風這種飛彈。

栗正傑舉例，比如今天我們要成立一家Uber公司，同樣預算、成本就這麼多，我是買100輛機車，讓員工送貨比較好，還是我去買3輛賓士的轎車來送貨比較好？這樣比喻就可以很輕易地了解，當然是買100輛機車！因為預算就這麼多，一定要投資到效益最大。

栗正傑直言，以台澎防衛作戰來講，去做那種潛艦，以現在的科技，已經不適合潛艦作戰。要不然就是發展核子潛艦，它是不需要換氣，但是美國不可能把這種核子潛艦賣給我們台灣。「所以李喜明跟我一樣，他自己潛艦出身的，他反對潛艦，就是因為他太了解潛艦！」

栗正傑表示，「我當軍人，我反對兩岸開戰，就是因為我太了解戰爭！我們自己有多大的能耐？」