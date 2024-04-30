美式賣場好市多偶爾會被抱怨品管不佳，但連當天上架的蛋糕都可能發霉嗎？一名網友分享日前在好市多購買草莓千層蛋糕，標籤註明是當天包裝上架，買回家吃後發現底部的蛋糕已經發霉，讓他當天買居然馬上發霉，照片曝光也引起熱議，也有內行人指出，好市多標籤上是「包裝日期」，不等同製造日期，購買前只能靠自己仔細檢查。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己28日在好市多購買一盒草莓千層蛋糕，商品標示包裝日期是4月28日，銷售期限只到4月30日，結果在盒底發現蛋糕有發霉狀況，讓他直呼「製造日期打印今天，果然不含防腐劑，馬上發霉很誇張耶」。

貼文引起眾人討論，「這應該要通報衛生局了吧？」、「該送衛生局了」、「這很難發現耶！誰吃蛋糕還去看底部的」、「食品可以不用明確標示製造日的嗎？只有包裝日期也可以賣喔？」、「以後吃要先檢查，有點噁心」、「這次經驗告訴大家，包裝日期不等同製造日期，嚴格應該講當天組裝，請睜大眼睛辨識，否則又要下次多跑一趟排隊退貨」。

也有網友分享蛋糕不太可能當天就變質發霉，「我有在做蛋糕，當天蛋糕做好不冰冰箱，也不會馬上發霉，所以我敢肯定，那個絕對不是當天現做的」、「自己在家做，做完放冷藏幾天也不會發霉好嗎？真的不信是當天做的」、「這種組合堆疊的蛋糕，天知道蛋糕是什麼時候烤的」。