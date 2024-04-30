大陸解禁赴馬祖旅遊！ 福建居民真心話曝光 @ChinaTimes

大陸文旅部28日宣布，將先恢復福建居民到馬祖旅遊，等平潭－台灣間的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊，令旅遊業期待與振奮。《盧秀芳辣晚報》節目29日派出辮子妹街訪，民眾表示「有錢賺，就是好事」、「促進台灣觀光還蠻重要的」、「兩岸應該多開放交流，促進雙方的了解」、「互相了解對方可以降低敵意」。還有人直呼「開放幅度應該可以再大一點！」、「大陸感覺有在漸漸對民進黨釋出善意吧？」

街訪民眾表示「我覺得是好事啦！解禁、有錢賺，就是好事」、「幫助台灣的經濟」、「可以！就...多外銷一點，覺得促進台灣觀光還蠻重要的，畢竟我覺得台灣的經濟都沒有到很好」、「他們只要不要有敵意都可以啦，就是促進觀光嘛！畢竟中國大陸人也蠻多的，讓他們進來，促進消費一下，不錯」、「我覺得兩岸應該多開放交流，這樣可以促進雙方的了解！」

至於談到開放的緩急「就是一步一步來吧，慢慢地解禁的話，大家都可以互相了解對方，降低衝突降低敵意」、「我覺得是好事啊，兩岸友善互動的話，比較不會有戰爭、紛爭，人民心也可以比較安穩這樣」、「我覺得開放本來就要有一個漸進的過程，所以對我來說是好事，畢竟可以促進兩岸的交流這樣」、「確實是有點太小了，開放幅度應該可以再大一點，這樣大家比較有來往，才可以互相了解對方嘛！」

更有人認為「終於大陸有釋出善意，要對我們有一個做溝通的感覺。因為近期看到的都是馬英九去對岸的交流，都是國民黨那邊的嘛！大陸感覺有在漸漸對民進黨釋出一個善意吧，就看我們下一個執政者的態度了」、「這個未來會愈來愈多吧？開放的部分，我覺得會！現在疫情過了，我們也會去玩，他們也會來，我覺得這很互相啦」、「我覺得還不錯啊，因為有經濟嘛，促進經濟發展我覺得還不錯！」