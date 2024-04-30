新加坡｜新加坡電信示警 H2恐虧 03:302024/04/30 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡電信（Singtel）29日預警，今年下半公司將認列一筆價值31億新幣（約23億美元）的非現金資產減損，其中約有20億新幣來自行動網路事業Optus資產減損，這將使新加坡電信在今年下半陷入虧損。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 品觀點｜台南農產進軍新加坡食品展 精選50特產拓展外銷 《國際產業》前景遇亂流 新航重挫10% 高雄首辦「新加坡電影節」 近10年16部電影代表作精彩上映 #新加坡電信 #新幣 #資產減損 #恐虧 #Singtel 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 貪汙陰影籠罩新加坡 前交長涉貪再增8指控恐被判7年 15:372024/03/26 國際 台南農產前進星國食品展 拓展外銷通路 17:352024/04/16 寶島 陸國產大飛機首次海外試飛！C919亮相新加坡航展飛行預演 21:442024/02/18 兩岸 股匯強彈 新台幣收32.528元、連二紅 19:422024/04/24 財經 商務客轟座椅不能「電動後仰」精神痛苦 最佳航空要賠了 07:012024/05/02 國際 揭密！這家台灣AI公司 讓泰勒絲演唱會5.5萬人秒傳限動 09:442024/03/01 財經 活化資產！和潤處分高雄土地 處分利益估約4.8億元 16:552024/03/25 財經 大橋被撞塌問題多 美急撥19億重建金 10:402024/03/29 國際 影》「撞橋貨輪」1情況不尋常！8年前撞壞碼頭畫面被挖出 13:472024/03/27 國際 《航運股》台驊今年多元發展 朝轉型物流產業控股 07:472024/03/08 財經 反洗錢 新加坡嚴審中資設立家族辦公室 16:232024/03/13 財經 不是台灣！日企亞洲投資最愛「這國」 超強吸金政策發大財 17:412024/03/21 財經 新加坡電信去年獲利萎縮 預警下半年虧損 10:222024/04/29 財經 喜劇天王李國煌月底來台會影迷 導演梁志強神預言金融大事件 16:122024/04/18 娛樂 中華信評：兆豐產資本重組計劃將支撐資本實力 獲利能力維持在非常強健等級 18:342024/04/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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