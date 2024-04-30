廣東│提升農產品品質 獲世銀貸款2.6億美元 03:302024/04/30 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣東與世界銀行合作貸款項目：農產品品質安全提升（示範）項目日前實施，該項目獲世銀貸款2.6億美元。選擇廣州、佛山、惠州、江門、肇慶作為試點區域，要確實提升農產品生產、加工、流通等環節的品質安全水準。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 專案農貸貸放額達289億 2.1萬戶青壯農受益 暴雨續破100毫米！廣東今明需警惕降雨疊加致災性 台美21世紀貿易倡議談判登場 楊珍妮：爭取農產品出口 #農產品 #貸款 #項目 #廣東 #世銀 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸29省份2024首季GDP透視：10強增量占全國近7成 11:302024/04/26 兩岸 《國際經濟》韓通膨降溫 4月CPI壓到3%以下 10:482024/05/02 財經 廣東高速坍塌埋人車已「24死30傷」 最新空拍畫面太震撼 18:262024/05/01 兩岸 每年約6億度！ 全球最大「行動電源」首次併網發電 10:552024/05/01 兩岸 傅崐萁率團訪陸「為賴清德開了門」 趙少康喊話：趕快接球 12:282024/04/29 政治 拜登批准為藝術學院學生提供61億美元學生貸款債務減免 23:172024/05/01 國際 民代質疑中市營養午餐抽驗數「偷吃步」 農業局說明了 16:282024/04/30 政治 外資爆出走 全球跨國能源企業殼牌退出陸電力市場 09:072024/05/02 兩岸 廣東｜梅大高速塌陷致19人遇難 05:332024/05/02 財經 陸多位醫藥系統官員貪腐落馬 至少10省啟動緊急巡查 12:442024/04/30 兩岸 陸國有六大行首季獲利差強人意 交行以外全跌 22:322024/04/29 財經 Joeman車行凌晨遭8黑衣人「放炮狂轟」！犯案動機曝光 09:132024/04/26 社會 廣東梅大高速路面坍方災害 23輛車陷落已致36人死亡 09:442024/05/02 兩岸 廣東梅大高速路塌36死 習近平時隔一日發聲：確保社會大局穩定 13:372024/05/02 兩岸 苗栗這些農產品可望銷大陸！邱鎮軍曝：可由「他們」直接洽談 14:562024/05/02 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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