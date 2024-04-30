福建│法商施耐德最大中壓產品基地 動工 03:302024/04/30 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法商施耐德電機廈門工業園日前動工，該園區由廈門火炬集團投資建設，總建築面積約11萬平方公尺，總投資約人民幣12億元。該園區計畫2025年建成，落成後將成為施耐德全球最大的中壓產品生產基地。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園首座文創青年創業基地 「桃藝工坊」熱鬧開幕 台南榮家安養健康園區逾1500長者卡位 入住要等3、5年 福建│赴廈門求職與實習大學生 最長可享免費住宿一年 #施耐德 #中壓 #動工 #廈門 #園區 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南綠能產業園區環評遭駁回 南市府回應了 19:282024/04/24 生活 高雄林園東西汕海堤動工 明年串連市境之南海岸廊道 13:142024/05/01 寶島 台灣人工智慧博覽會登場 竹縣率AI園區四大廠商參展 16:232024/04/24 生活 亞灣2.0首發Y15站聯開案 預計引資逾百億元 09:302024/04/25 生活 竹縣竹東二重國中新建校舍終決標 斥3.9億預計2026年完工 14:012024/04/29 寶島 林嘉弘就任虎尾鎮長 全力推動「中科虎尾園區」發展 11:112024/04/25 政治 信大水泥礦場重新動工送環評 2因素遭環評大會退回 20:212024/04/24 生活 金門縣府第12次人事異動今上任 秘書長准辭將接金酒廈門董座 18:482024/05/01 政治 楊文科施政報告4主軸 續拚竹縣30年榮景 17:482024/04/26 政治 福建｜廈門城市綜合信用指數 領先全大陸 03:222024/04/23 財經 陸若對ECFA「採取進一步措施」 陸委會：懲罰雙方企業 19:232024/04/25 兩岸 《金融股》彰銀籌組34.5億元聯貸案 助惠來產業園區開發 08:082024/04/23 財經 和發產業園區攜手一卡通及萊爾富 共推綠色永續目標 17:262024/04/26 財經 便利橋頭科學園區交通 台39線將延伸至仁武 16:572024/04/27 生活 台南綠能產業園區加重淹水潛勢 環評決議：不應開發 19:272024/04/24 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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