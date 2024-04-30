遼寧│南航瀋陽－法蘭克福客運航線 開航 03:302024/04/30 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國南方航空北方分公司表示，南航瀋陽－法蘭克福航線於近日開航，這條新開通的洲際航線，為大陸在東北地區開通的首條直飛德國的定期航線。南航瀋陽－法蘭克福航線採用空中巴士A350寬體客機，每周四起飛。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福建│首條大三通跨境電商海運 開通滿周年 雲南｜2條通航短程運輸航線開通 江蘇｜宿遷港直達洋山港航線 開通 #航線 #瀋陽 #法蘭克福 #開航 #開通 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 山東│首條直飛香港定期航線 煙台─臨沂─香港航線開通 03:162024/04/18 財經 香港｜港交所開發新平台 擴大衍生產品交易 03:162024/04/19 財經 《觀光股》悅榕集團攜手燦星旅 搶攻台灣旅客 13:282024/04/25 財經 國台辦：盼台灣盡快全面恢復海空直航 20:222024/04/28 財經 華航：今年是航空業豐碩的一年 19:142024/04/22 財經 陸啟用M503航路的W122、W123 沈伯洋認：台灣欠缺反制措施 12:432024/04/19 政治 金門濃霧再起又遭鎖島 取消9班機近800人滯留 22:322024/04/16 生活 酒泉文旅開竅了！敦煌飛天搭神舟升空 影片被狂讚 23:362024/04/27 兩岸 起飛7分鐘到了！日「最短航線」停飛 直線13公里將繞700公里 13:062024/04/29 國際 四川│成都航空口岸跨境電商出口 首季開門紅 03:162024/04/18 財經 太平島中軌衛星訊號16日開通 數位部：通訊效能提升3.9倍 13:212024/04/17 政治 五一連假疊加媽祖誕辰「加持」 湄洲島現8倍旅客 12:552024/05/02 兩岸 大陸改變503航線銜接航線 陳建仁「嚴重譴責」破壞共識 16:112024/04/19 政治 空運復甦兩樣情！歐美、東南亞增班多 兩岸航線無起色 19:132024/04/19 財經 北京｜火箭大街開工 造商業航空共享工廠 03:222024/04/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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