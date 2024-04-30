中關村論壇28日舉辦「全球獨角獸企業大會」公布的「中國獨角獸企業發展報告（2024年）」指出，截至今年3月底，大陸共有獨角獸企業369家，超過全球獨角獸企業家數的四分之一，近一年多來新晉成為獨角獸的企業67家。報告指出，369家獨角獸企業分布在16個領域，人工智慧和半導體領域數量領先。分布區域來看，「北上深廣杭」集聚超六成，北京以114家的數量位居全大陸首位。