ACE王牌交易所案件偵判有所突破！主嫌林耿宏等人，自2019年起以虛擬幣詐騙1200人近8億元、洗錢22億多元。其中擔任「軍師」角色的名律師王晨桓遭收押4個月後，29日在台北地院首次庭訊中，當場承認詐欺、洗錢犯行，希望獲得法官裁准交保，不過被視為全案主嫌的林耿宏等人，仍否認犯罪，辯稱虛擬貨幣遭汙名化，法官今（30日）凌晨裁定王晨桓400萬元交保、限制出境出海及住居、每日周3天到派出所報到，主嫌林耿宏、潘奕彰、林若蕎等5人收押不禁見，另外8人分別以20萬到100萬元交保。

北檢偵查本案後發現，近年發生多起虛擬幣詐騙案，但國內對虛擬幣發行、上架、交易把關機制明顯不足，特別籲請金管會應訂定專法，明定罰則及退場機制，亡羊補牢。

起訴指出，該詐團將成本低廉的MOCT、CSO、FITC、NFTC及BNAT幣，自2019年起以編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx交易所銷售；成立IMBA直銷團隊推銷，並在網路媒體發假新聞、操縱幣價等手段誆騙1200人近8億元。

林耿宏要手下將騙來的現金，分批搬運藏匿雙北市，將1億多元給林淑芬作為蓮池精舍房地購入、營運費；將4300萬元給王晨桓，其中2600萬為王牌交易所增資款，另1700萬投資曼谷建業法務事務所，4740萬給前「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南隱匿。

王晨桓以「軍師」角色教導林耿宏修改白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，並指派律師取得卷證資料洩漏給詐團，王也將其新店中正路房屋供遭通緝的林耿宏躲藏。

此外，王晨桓2019年擔任苗栗某茶葉公司法律顧問，發現何姓負責人懷疑遭監控，佯稱可代以高價聘請專業人士解決、「是縣政府叛徒借車來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「據報打下一架無人機」、「美國人複驗，黑車有問題」等話術進行詐騙，估計王自2020至今年1月共騙得7227萬餘元。