Chinese Type 052D Destroyer: Ship with the Dragon Eye

傳聞長達1年多有關沙烏地阿拉伯將向中國採購多達12艘052D導彈驅逐艦 的消息，最近有了新發展。當地媒體指稱，雖然沙烏地與中國關係極佳，但沙烏地最終還是將驅逐艦合約給了西班牙，此舉讓北京極為懊惱。中國的專家認為，沙烏地這項大規模採購案之所以轉向，完全是美國從中作梗，由於此事在大陸與國際媒體上反覆宣揚，中國也在外交上給沙烏地做足面子，北京雖然對這項軍購不抱期望，但媒體炒作太兇，一旦落空後恐怕也會覺得面上無光。

沙烏地採購中國052D驅逐艦的消息從2023年3月傳出，在此之前，中國為對抗美國的封鎖並保障石油來源，中共國家主席習近平出訪沙烏地並與之簽署全面戰略夥伴協議，接著中共中央外事辦主任王毅在中東穿梭，利用中國與伊朗的關係來推動伊朗與沙烏地恢復中斷長達7年的邦交與重開大使館，同時恢復兩國間的安全合作協定。

傳聞1年多有關沙烏地阿拉伯將向中國採購12艘052D導彈驅逐艦的消息，最後終於確定是沙烏地玩弄美國的手段。圖為052D南寧艦。（圖／騰訊網）

當時國際關係分析人士認為，這段頻密的外交操作對中東局勢以及中國、美國在該地區的影響力變化，都有決定性的作用，中東兩個大國言歸於好，中國可以說是最大的贏家。中共在中東的外交成果差不多也就在這時候達到頂峰，時間大約是2023年3月中旬，也就在這個時候，傳出了沙烏地打算向中國購買12艘052D導彈驅逐艦的消息。

當時的沙烏地與美國關係不佳，其中相當程度是因為沙國王室涉嫌殺害沙烏地異議人士、《華爾街日報》專欄作者卡舒吉（Jamāl Khāshuqjī）。為反擊美國因此案給沙烏地王室的壓力，沙國屢屢向中國示好，並同意與伊朗恢復邦交，這招果然有用，美國果然在國內輿論的譴責下，不再追究沙國王室殺害卡舒吉的責任。

052D導彈驅逐艦是中共遠洋護航編隊最重要的角色，一度是中共海軍最驕傲的象徵。圖為052D淄博艦赴亞丁灣護航。（圖／新華社）

據中東媒體報導，沙烏地放出向中國購入驅逐艦的消息是由沙國王室刻意透露給當地媒體，大陸分析人士認為，當時消息傳出後，北京默不作聲，高層應該很清楚這是沙烏地用軍購玩弄中美關係的技倆，但卻無可奈何。倒是此一消息讓中國媒體與網民極為興奮，伴隨著外交上的成果，普遍都認為中國搞定了中東兩個產油大國，可以藉此作為與美國較量的支點。若加上軍事上的合作規模擴大，中東軍火市場將成為中國軍火輸出的重要標的。

其實沙烏地本是中國的軍火客戶之一，在1960年代曾從中國購買了射程3千公里的東風-3型導彈，這個射程可以直接打到伊朗。此後經過石油危機與中東危機，沙烏地成為美國在中國最重要的合作夥伴，向中國購入軍火就只有極少量的象徵性採購。

在大多數的海上演習中，052D都是主要角色。圖為052D長沙艦。（圖/ 中國軍網）

2023年3月傳出沙烏地將採購的12艘052D軍艦確實是一筆大買賣，052D造價至少高達5億美元，再加上武器裝備，每艘至少要十幾二十億美元。當時此一消息震驚了國際軍火市場，因為052D從2014年首艦服役以來一直是中共海軍的主力戰艦，目前已至少有26艘服役，且數量還持續地增加中。過去曾有國家在國際防衛展上試探性提出採購052D的可能性，但因為它是中國持續在擴充的主力戰艦，所以一直還未考慮外銷。

不過，沙烏地在中東地緣政治上份量不同，055萬噸驅逐艦陸續進駐各個艦隊後，外界推測北京有可能為此開一次先例，首次將052D出售，但可能性能配備會與自用的略有不同，型號可能會以052DE（E為Export代碼）為出口型號。

052D曾多次傳出有外國買家，但中共幾乎不曾考慮過讓052D外銷，直到傳出沙烏地有意採購，外界才開始認為有可能出現出口型號。（圖／新浪網）

7500噸級 052D驅逐艦又稱旅陽級驅逐艦，目前已發展至第3代，配備有主動電子掃描陣列（AESA）雷達、64具導彈垂直發射系統（VLS）、24聯裝防空導彈、3聯裝魚雷發射器與一門艦砲，同時能搭載艦載直升機，可以說是中共海軍最現代化的戰艦。由於性能極佳，一般分析人士對052D出口相當有信心，只是有許多人對於052D驅逐艦外銷的心理是相當矛盾的，一方面它是中共軍事科技發達的代表作，但是把自用的主力戰艦賣給外國也有些難以釋懷。

沙烏地決定向西班牙購買的是2000噸級的護衛艦，而且還預付了貨款，雙方為此創建一家合資企業，做為向中東地區推廣軍艦的基地，顯見交易已無法改變。中共官方從一開始對此事就一直保持沉默，而陸媒被沙烏地挑逗後熱衷於炒作沙烏地軍艦交易，其實完全是基於中美戰略對抗心態，加上這類消息能在網路上獲得較好的閱讀量與讀者反應罷了。