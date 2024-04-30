曾是獲第21屆金曲獎最佳演唱組合大囍門成員的嘻哈歌手陳布朗，在淡出歌壇後，於台北市市民大道經營居酒屋「一氣水產」及「一氣爐端燒」，挺過疫情期間慘澹經營與人力不足的困境，營業滿14年如今生意興隆門庭若市；而他的美女議員老婆鍾沛君也將在五月份生產，夫妻倆趁著小孩出生前把握珍貴獨處時間衝了一趟日本北海道旅遊，結果陳布朗沿路不停地「考察」日本的居酒屋，滿腦生意經的他職業病發作個沒完。

說起上個月去北海道20日的旅遊，陳布朗表示他們是走「自駕隨興路線」，大部分的景點店家都由鍾沛君規劃，他負責開車，「現在的網路很發達，靠著Google map幾乎到哪都不成問題，語言也算通，我們這20天已經過了旅遊的旺季，所以很多天都沒有特別訂飯店或排行程，反而是走到哪逛到哪住到哪，覺得格外放鬆自在，而且還有很多意外發現與驚喜。」

陳布朗與鍾沛君在北海道自駕旅遊走輕鬆隨意路線。（圖／陳布朗提供）

雖然三月的北海道日夜溫差很大，不同的景點溫度也可能差到十幾二十度以上，但對於像陳布朗他們夫妻倆這種去過東京太多次，當地消費高又已經不知道還要去哪的遊客來說，北海道的行程不需要急急忙忙走個不停，對孕婦來說更是很不錯的選擇，像是大家最熟悉的札幌、函館的美景，東部的摩周湖、知床半島的海上流冰，都很值得走一趟瞧瞧。

下個月將生產的鍾沛君看到可愛的草泥馬立刻「抱緊處理」。（圖／陳布朗提供）

最讓陳布朗感到不可思議的是，北海道鄉下飯店的價格與水準都很令人驚豔，「一晚房價才1200元台幣，還附兩客早餐，早餐採自助式，竟然還有新鮮鮭魚卵，而且還可以吃到飽，真的很好奇他們要賺什麼。」妙的是這趟行程買的最多的，居然是小孩的東西，雖然兒子下個月才要報到，卻已備妥滿滿的衣服和用品了，「北海道也有不少像小百貨的店，衣服幾十元到幾百元不等，真的很難不敗下去。」

北海道行程中，陳布朗幾乎每晚都要去居酒屋「探訪」，作為經營餐廳的參考。（圖／陳布朗提供）

不過20天行程中幾乎天天都會去的地點，陳布朗笑說：「當然是居酒屋啊！」身為台灣居酒屋經營者，他必須去日本看看道地的居酒屋文化，在日本的居酒屋都是下班放鬆消費輕鬆的地方，但台灣的居酒屋感覺像是餐廳，有昂貴大菜和酒，必須要有慶祝或什麼重要聚會才捨得去吃，「我覺得相比起來，台灣人去熱炒店還比較像日本人去居酒屋的心情，很鬆弛，天天去也無負擔，我想做的就是這種感覺。」

在台灣開居酒屋超過十年，陳布朗覺得台日兩地的居酒屋在價格或菜色等各方面都不太一樣。（圖／陳布朗提供）

陳布朗在北海道的居酒屋與許多老闆請益，為何日本居酒屋的品項價格能夠這麼低，但品質卻不受低價影響，結果發現台灣人在居酒屋很喜歡點肉，但令人意外的是日本人卻偏愛內臟類，「內臟類比肉類便宜很多，重點是屠宰與料理方式，讓內臟沒有腥味只有美味，「我吃到某一家的雞胗，除了脆口之外，竟然還能爆汁，光是這點就很講求功夫，讓人吃了還想再吃」。

陳布朗在他的店裡與鍾沛君相識定情，拍婚紗照自然也要在這重要地點取景。（圖／陳布朗提供）

陳布朗表示參考了很多日本經驗，他找了產地直送的養雞戶，並代工處理雞肉內臟，少了盤商過程，成本自然有優勢，他也重新改裝烤箱烤爐，讓店員只需要專心串肉調味料理即可，料理效率也跟著提高，讓菜單跟著降價。他想起以前玩音樂的時候過得苦哈哈的，想吃個居酒屋都捨不得，當時他就下定決心要開一間「我25歲時也吃得起的店」，希望更多年輕朋友享美食不用擔心荷包。

只是近期陳布朗看起來較過去當歌手時期似乎壯碩不少，背後的原因竟讓人覺得有點可愛，他笑說：「我覺得女人懷孕很偉大，身材又會變形，怕沛君會因為變胖心情不好，所以我就陪著她吃陪她一起變胖，我大概也多了超過十公斤，等到她生完我們再一起減肥。」不過寵妻如他也坦言體重變重之後，最喜歡的潛水暫時也沒辦法去了，「我很愛運動，現在變胖還真的很難運動，也睡不好，真的滿累的，充分理解女人懷孕的辛苦。」還好鍾沛君下個月就要卸貨，他的大隻佬歲月也即將結束。

更多 CTWANT 報導