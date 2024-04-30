金鐘主持黃路梓茵（Lulu）因師父黃子佼深陷性醜聞受到牽連背負輿論壓力，沉默多日終於表態「不會因為和佼哥的關係就容忍觸法行為，錯就是錯，沒有灰色地帶，本該受到嚴厲譴責」，卻遭爆手上新節目仍受影響暫時喊卡，甚至傳出與網紅萬秀洗衣店的金孫張瑞夫婚約告吹，事業愛情雙雙遭受打擊；但時報周刊CTWANT掌握獨家消息，她的新實境節目不但並未喊停，還將與曾經交往四年的舊愛昌璟翔（阿達）共同主持，昔日戀人再度同台，讓節目還未播出就話題性十足。

據了解Lulu的新實境節目將在緯來電視網播出，這也是她首度與該電視台合作，本刊掌握獨家消息，Lulu、阿達這對分手情侶將聯手主持全台夜市美食大車拚，除了他們兩位極具話題的主持人外，製作單位還特別跨海從香港邀請上月剛過71歲生日的曾志偉，也就是與Lulu頗有交情的曾寶儀的爸爸來擔任節目中類似評審長的任務。而說起阿達對平價美食頗有鑑賞力，除了自己開過炸雞店外，經營的YT頻道也全台跑透透，要主持這類實境秀自然是駕輕就熟。

Lulu、阿達這對分手情侶傳出將同台主持緯來新節目。（圖／翻攝自Lulu臉書）

Lulu新節目因統神意外捲入黃子佼事件，將延後至8月開錄，目前她人出國度假中。

據悉曾志偉將跨海來台擔任該節目評審工作，曾志偉女兒曾寶儀也正好與Lulu頗有交情。（圖／翻攝自曾寶儀臉書）

但另有線報指出原本知名實況主張嘉航（統神）也是節目其中的評審之一，未料統神日前在評論黃子佼性犯罪事件時，脫口而出「我也想X未成年」、「沒那麼嚴重」，嚴重失言遭到炎上，不僅遭廠商切割，YT頻道「統晨大戲院」則是違反兒童安全政策被移除，當然就無法擔任節目評審，由於節目是與各縣市政府合作，審查製作期本來就比較長，統神出狀況自然也影響到Lulu新節目的正式時間進度，據悉從原本五月就將開錄，現在可能要延到八月左右。

統神因在評論黃子佼性犯罪事件時嚴重失言遭到炎上，新節目評審工作據傳也被換掉。（圖／翻攝自統神臉書）

此外，讓Lulu煩惱的不只是柏金包的去留，還有黃子佼對她事業所造成的巨大影響，眾所皆知這位帶她闖演藝圈、用力栽培的師傅黃子佼沾惹性醜聞，給Lulu帶來的是滿滿的遺憾。

阿達全台遍巡美食，特別是對炸雞最有研究。（圖／翻攝自阿達臉書）

Lulu選擇在黃子佼出事時，沉默了一陣表態切割，也批他「錯了就是錯了！」承受巨大壓力也淪為忘恩負義的徒弟，遭網紅陳沂酸：「愛馬仕要不要退回去？」根據本刊讀者透露，其實Lulu收到的這咖寶藍色柏金包，得來相當不易，當時黃子佼在她得獎後，就開始物色包包，由於不是「會員」，無法直接到店上買，只得到處探聽，讓Lulu還回覆黃子佼，送二手的也沒關係。

黃子佼爆發醜聞除影響到Lulu的心情，見證師徒之情的柏金包也成了燙手山芋。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

據悉黃子佼找包的消息傳開後，資深藝人李明依聽聞立刻電聯，表示願意將手上的包包割愛並且轉售，最後才由黃子佼買下。黃子佼面交送給Lulu，收到的當下，Lulu開心笑納，「今天晚上要抱著它睡覺！」這咖柏金包成為師徒十年恩情的鐵證，卻也成為她的燙手山芋。

雖然情緒百感交集，但Lulu仍獲廠商力挺未掉代言，日前吳宗憲與陳漢典還替她慶生，給她極大鼓勵。（圖／翻攝自Lulu臉書）

對於Lulu和前男友阿達合體主持夜市實境秀新節目，還找來曾志偉擔任評審長一事，緯來電視回應本刊表示：「緯來電視下半年度會推出多個自製節目，一切都在討論籌備中。」而Lulu經紀人則回應本刊說：「謝謝關心，節目目前尚在洽談中，其他不便回覆。謝謝！」

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