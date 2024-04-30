403地震至今餘震搖不停，人心惶惶。根據CTWANT記者調查屋齡30年以上老屋過半數的雙北行政區，其中又以土城受害最深，至26日截稿前，土城危險建築一共拿了4張紅單及4張黃單。但記者實地走訪土城，發現還有很多沒被列單的「隱形災戶」，家裡像被炸過般慘烈，不光是各項補助拿不到，還得面對房屋整修的費用，弱勢阿嬤無奈直問「欲按怎處理？」

CTWANT記者實地走訪被開出紅單的延吉街296巷9號，受災戶張大哥帶記者冒險挺進屋內，滿地碎石碎磚、多處牆面有超大裂縫、破洞，像經歷過戰爭的建築。接著來到隔壁13號的美髮廳，裡頭同樣慘不忍睹，老闆娘玫姊是承租了15年的租客，店鋪、住家都在這，她拿出手機秀出震後廁所牆面瓷磚掉落，把整個馬桶「塞好塞滿」的可怕照片，慶幸全家沒人受傷。

延吉街296巷9~21號外觀雖是連棟公寓，但實際上邊間的9號較晚興建，屬不同建照，因此9號雖被列為紅單，但旁邊看似受損嚴重的11~21號則判定沒有危險，整排建築要走新北580都更專案有難度。（圖／記者林榮芳、劉耿豪攝）

被列紅單的9號住戶張大哥說，「現在只能寄住在弟弟家，26坪擠了6個人，廁所只有一個，都更不知道等到什麼時候。」張大哥的太太也因為地震頭遭撞擊而腦震盪，每當餘震就會嚇哭，讓他很是心疼。

「我們這邊(13號)沒被列單，房東已經找了7個人來估價(裝修)！」玫姊表示，因為損壞的是非主要結構，是後來施工的隔間牆，因此被認定不算危險建築，玫姊苦笑說，「樓上的租客都搬光了，有些自住的也出去租屋了，只有我們因為工作地點和設備的關係，等房東修繕後繼續租。」

理髮廳玫姊，家裡多處牆面破洞，但因皆為非主要結構，因此被認定不算危險建築，玫姊在房東修繕前，只能將破裂的牆面用黑膠帶貼一貼，繼續營業。（圖／記者林榮芳攝）

記者目測延吉街296巷9號至21號，7棟建築外觀看似連棟，但僅9號被列紅單，11至21號卻沒列單。同是延吉街住戶的建築師劉獻文解釋，11至21號門牌為民國71年完工，9號則是隔年才落成，外觀雖一致，實則不同地籍、建照，因此9號被判定紅單，不代表連棟的11至21號也是紅單；若9號有下陷或崩塌現象，雖無法排除不會影響到相連的11至21號，但以目前開單原則，它就是2棟建築，不能相提並論。

此時，住在21號1樓的李姓阿嬤也湊到理髮廳，要記者到她家看看。阿嬤家中牆面也是處處裂縫，走道上的封板(木作裝飾)被擠壓變形露出尖角，房門也因變形無法關閉，考量安全，阿嬤只能暫時搬到旁邊阿公的鐵皮宮廟裡睡。鄰居大夥兒嘰嘰喳喳討論著室內全部打掉重做，請人來估價至少要100萬元以上，但阿公阿嬤兩人都80歲了，根本無力負擔這筆修繕費用。

阿嬤的孫子就忿忿不平地說，「我們1樓這麼嚴重竟說沒有危險，因為沒有判黃單，家裡看起來好好的樓上住戶，根本不知道樓下已經破成這樣，大家沒有危機意識，實際上1樓受損這麼嚴重，住在樓上的也很危險。」

有家不敢歸的阿嬤，抓著劉獻文不停問「少年ㄟ，挖那間欲按怎處理？」劉獻文只能無奈苦笑回「收收ㄟ！」「先修理修理」其實他也無法給出個答案。阿嬤再回頭望向記者寄予厚望，「嘸賺錢要開錢，希望市府能幫幫忙！」因為房子沒被列紅黃單，阿嬤也沒有每人2萬元的安遷救助金與任何的關懷。

建築師劉獻文解釋，延吉街296巷被列紅單的9號基地太小沒辦法自己重建，要與旁邊1樓受損嚴重的11~21號一起都更，兩邊又分屬不同建照，沒辦法走新北市「危險建築580專案」。（圖／記者劉耿豪攝）

對此，新北市社會局表示，未列紅黃單，家庭卻嚴重受損的弱勢族群，受災戶可向戶籍所在地區公所申請急難紓困或急難救助，最高補助1至2萬元。住屋如經里長、里幹事或市府工務局勘災認定符合內政部發布「風災震災火災爆炸火山災害救助種類及標準」第4條第1項第1款第1至8目所列各項標準者，亦得於災後發生3個月內向區公所申請安遷救助。另若因地震衍生社會福利需求，可洽詢新北市各社會福利服務中心尋求協助。

劉獻文站在建築師專業角度，給室內嚴重受損的屋主建議，「因為不知道樓上違建重量多少，為避免樓下牆打掉後增加其餘梁柱壓力加重結構受損或造成崩塌，建議整棟請專家評估後一起修繕。」

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