今天各地多雲到晴，下午起鋒面接近，配合熱力作用，中部以北、宜花及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及大台北山區有大雨機率；明、後天（5月1日、2日）今年梅雨季第一道滯留鋒在台灣附近徘徊，各地都有陣雨或雷雨，可能伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣，北部明顯轉涼，今高溫達34度，明暴跌10度，剩下24度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今各地晴時多雲，白天熱如盛夏，局部地區有36度左右高溫，午後近山區偶有局部短暫陣雨；今北部22至35度、中部21至35度、南部21至36度、東部19至36度。晚上鋒面接近，天氣開始轉變。

最新模式模擬顯示，明天、周四今年梅雨季第一道滯留鋒在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，易有中小尺度對流系統發展，應注意小範圍雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣；北台灣氣溫下降明顯轉涼，根據氣象署預報資料，北部今高溫達34度，明天剩下24度，降幅達10度。

吳德榮指出，周五（3日）滯留鋒減弱，氣溫略升，大氣仍不穩定，有局部陣雨或雷雨機率；周六、日（4、5日）各地晴時多雲，白天熱如夏，午後有局部短暫陣雨或雷雨；下周一（6日）另一鋒面快速掠過北部海面，北部及東半部轉有局部短暫陣雨。