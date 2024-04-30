新竹一名女子小萱（化名），2011年5月31日與男子阿國（化名）登記結婚後，但雙方自此分居至今，並無共同居住之事實，平時也沒任何聯繫及關懷，早已形同陌路，僅存夫妻之名，而無夫妻之實，小萱後來還發現阿國去買春，甚至染上吸毒及賭博惡習，最後決定斬斷12年「假婚姻」，向法院訴起離婚。

法院審理，小萱主張，她與阿國彼此間之情感已然殆盡，婚姻關係早已有重大破綻，此段婚姻已無維持之必要。依照阿國與他人的LINE對話紀錄，顯示阿國曾「買春」 ，構成侵害配偶權之行為，對婚姻關係重大背叛，應認夫妻間的誠摯信任基礎動搖。

小萱表示，再依阿國與他人的LINE對話，顯示阿國有「賭博」及「吸食毒品」的不良惡習，不僅讓她看不見2人的未來以外，也使她終日擔心阿國又會身陷囹圄，而惶終日惶不安，生活陷於極大恐懼，導致她身心俱疲。

小萱還提出雙方的簡訊内容顯示，阿國僅因細故就恐嚇：「…我會打死你嗎，操你的」，小萱指控，阿國這樣的行為，已對她造成莫大的心理傷害及精神壓迫，構成家庭暴力之虐待行為，以致於不堪共同生活，堪認雙方維持婚姻之互信、互愛、互諒之基礎已蕩然無存，而無復合可能。

阿國則是經合法送達通知，卻未於言詞辯論期日到庭，更沒有提出書狀陳述或是聲明。

法官審酌，2人婚後未曾同住，持續分居迄今，且阿國未顧念小萱之感受及生活所需，在監執行完畢後，未提供小萱生活費用及有買春、賭博、吸毒等不當行為，現在雙方勞燕分飛，已無夫妻情分可言。

法官認，阿國行蹤不定，也未告知或聯繫小萱，未有實質上的聯繫及互動，已與婚姻之本質有違。日前依法判決，小萱依民法第1052條第2項訴請離婚，為有理由，應予准許。可上訴。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！